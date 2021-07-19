В Екатеринбурге парень улетел с дороги на угнанной «Оке» и сжег ее

Машина полностью выгорела Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 25-летний парень угнал «Оку», улетел на ней в кювет и поджег ее. Все произошло еще в минувший четверг, 15 июля возле дома на Прибалтийской, 21. Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему его быстро поймали.

- На изъятых записях видно, как злоумышленник сначала толкал автомобиль, так как последний не заводился. Затем упорный угонщик сумел запустить мотор и поехал. Однако через некоторое время автомобиль съехал с дороги на обочину, - отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Также полицейские рассказали, что молодой человек поджег машину с помощью зажигалки, еще находясь в салоне. Когда обивка начала разгораться, он сбежал. Машина полностью выгорела. Ее владелец - 65-летний мужчина почти сразу после угона обратился в полицию. Ущерб автомобилю он оценил в 30 тысяч рублей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Задержанный парень уже был судим за подобные преступления. Сейчас на него завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», а также части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожении чужого имущества». Молодого человека направили на психиатрическое обследование, чтобы убедиться в его вменяемости.