Общее число выписанных достигло 93 111. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние 24 часа на Среднем Урале было выявлено 478 новых случаев COVID-19, из них 121 –жители Екатеринбурга. Общее число заболевших в регионе достигло 100 015.

- Состояние 700 госпитализированных оценивается как тяжелое, 435 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 349 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Свердловской области.

Также диагноз подтвердился у жителей Режа, Рефтинского городского округа, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского,Каменска -Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Пышминского городского округа, и Шалинского городских округов, Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Горноуральского городского округа, Тавдинского, Таборинского района, Невьянска, Ревды, ЗАТО Свободный, Североуральска, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Сысертского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, елоярского Красноуфимска и Красноуфимского района.