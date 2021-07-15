Фото: Иван Яруллин (предоставлено организаторами)

В июле 2021 из Екатеринбурга можно будет отправиться по маршрутам уральской индустриальной Биеннале современного искусства. Это пять маршрутов: Сатка и Кыштым вместе и по отдельности, на один и на два дня, а также Черноисточинск.

Помимо посещения заводов и других индустриальных объектов, участники первыми увидят открытие несколько художественных проектов.

С июля по сентябрь оргкомитет обещает устроить 25 таких маршрутов, рассказываем о ближайших 5 маршрутах Биеннале 2021.

САТКА И КЫШТЫМ НА 2 ДНЯ

Когда: 17-18 июля с 8:00 до 9:30\ 31 июля – 1 августа с 8:00 до 20:00

Выезд из Екатеринбурга с улицы Добролюбова, 19а от здания ГЦСИ

Билет: от 4500 рублей, без трансфера – от 1000 рублей

Самый протяженный из маршрутов Биеннале 2021. Он составляет 600 км. В первый день участники объедут местные карьеры, гидроэлектростанцию, которую считают старейшей в нашей стране, хребты национального парка Южного Урала и единственную сохранившуюся здесь дворцовую постройку.

Пройдет торжественное открытие 3 из 4 запланированных на Биеннале арт-объектов: в 14:00 – мурал на 14-этажной печи, нарисованный уличным художником из Нижнего Новгорода Андреем Оленевым; в 15:00 – зеркальную композицию из сотни предметов в Березовском карьере от Василия Кононова-Гредина, произведение по обработке меди в русле реки Кыштымка, созданное скульптором Иваном Горшковым.

Фото: предоставлено организаторами Биеннале 2021

Во второй день «маршрутов Биеннале» участники взберутся на смотровую площадку Таганая – «Черную скалу». Высота составляет 853 метра.

В 10:00 — выезд в Кыштым.

В 13:30 стартует экскурсия по «Белому дому» – сохранившейся усадьбе Демидова. Через час по плану – поездка на реку Кыштымка, где установлена скульптура от Ивана Горшкова.

В 15:30 – экскурсия на одно из предприятий Кыштымского машиностроительного объединения, а в 16:30 выезд в Екатеринбург.

Организаторы маршрутов Биеннале из Екатеринбурга предупредили участников о необходимости взять с собой документ, удостоверяющий личность – лучше паспорт. И для удобства посещения производственных объектов лучше надеть удобную обувь и одежду.

КЫШТЫМ

Когда: 18 июля с 8:00 до 20:00

Выезд из Екатеринбурга с Добролюбова, 19а

Билет: от 2500 рублей с трансфером, 500 рублей без трансфера

Также необходимо взять с собой паспорт, надеть удобную одежду и обувь.

В программе экскурсия по Кыштымскому машиностроительному объединению, историческому центру города, усадьбе Демидова «Белый дом», открытие скульптуры Ивана Горшкова в русле реки Кыштымка, лекция популяризатора искусства Анастасии Сосновской о том, как понять искусство – «Что хотел сказать автор?».

Когда: 24 июля с 8:00 до 18:00

Выезд из Екатеринбурга с ул. Добролюбова, 19а (здание ГЦСИ)

Билет: от 2500 рублей

В программе второй поездки в Кыштым по маршрутам Биеннале 2021 прогулка по старинной усадьбе «Белый дом», центральной части города, местным медеэлектролитному и машиностроительному заводам, а также осмотр скульптуры Ивана Горшкова в русле реки Кыштымка.

В 18:00 группа вернется в уральскую столицу.

Фото: Валерий Казаков (предоставлено организаторами)

ЧЕРНОИСТОЧИНСК

Когда: 25 июля с 8:00 до 18:00

Выезд из Екатеринбурга с ул. Добролюбова, 19а (здание ГЦСИ)

Билет: от 2500 рублей, 500 рублей – если ехать на собственном автомобиле

В маршрут Биеннале входит экскурсия по старейшему металлургическому заводу Урала, основанному Демидовым, посещение эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод», где представлены экспонаты на тему развития черной металлургии в стране.

АВГУСТ

Августовскими маршрутами Биеннале, куда отправятся из Екатеринбурга, станут маршруты в Сысерть, Нижний Тагил и Полевской. Организаторы планируют не только познакомить участников с индустриальными объектами городов, но и открыть здесь три арт-проекта.

Фото: Евгения Водолеева (предоставлено организаторами)

СЕНТЯБРЬ

К сентябрю 2021 маршруты Биеннале распространятся сразу на 9 уральских территорий: Асбест, Нижний Тагил, Сысерть, Сатка, Кыштым, Челябинск, посёлок Черноисточинск в Свердловской области и поселок Сокол в Челябинской области.