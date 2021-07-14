Студентка из Свердловской области изобрела тест, предсказывающий рак крови

Сейчас Анна Зубарева занимается созданием прототипа тест-системы. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

В Свердловской области Анна Зубарева, обучающаяся в Уральском медицинском университете, смогла придумать, как можно предсказывать лейкоз - рак крови. О ноу-хау студентки на своей странице в Instagram рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- Девушка самостоятельно изобрела тест-систему, которая предсказывает лейкоз, - отметил глава региона. - Эта разработка может стать прорывом в онкогематологии России. Это невероятно важно, ведь в Свердловской области рак — одна из самых частых причин смерти. Системой, которую придумала наша студентка, заинтересовались в Свердловской областной больницы №1, но я думаю, ее оценят все онкодиспансеры России.

Сейчас Анна Зубарева занимается созданием прототипа этой тест-системы. Она уже получила на нее грант в полмиллиона рублей.

- Мы со своей стороны окажем студентке любую поддержку, чтобы она не останавливалась и обязательно довела свой проект до конца, - добавил глава региона.