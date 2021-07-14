Без аномалий: погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 14, 15 и 16 июля

Синоптики рассказали, когда потеплеет и пройдет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Погода в ближайшие 3 дня (14, 15 и 16 июля 2021 года) в Екатеринбурге будет без аномалий, в конце недели ожидается несущественное повышение температуры. Осадки возможны в пятницу и в выходные, – уточнила «КП-Екатеринбург» главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

По данным сервиса, погода на 3 дня в Екатеринбурге будет теплой, но без жары, облачной и с небольшим дождем в конце недели.

В среду, 14 июля, днем ожидается до +19 градусов, а ночью – до +11 градусов тепла. Ветер подует со скоростью до 4 метров в секунду, небо будет ясное и малооблачное.

В четверг, 15 июля, потеплеет до +22 градусов, все также не будет осадков. Ночью термометры покажут +14 градусов тепла.

В пятницу, 16 июля, ожидается небольшой дождь, но вечером. До этого, днем будет без осадков и + 24 градуса.

Вечером и ночью термометры покажут +16...+14 градусов.

GISMETEO ЕКАТЕРИНБУРГ

В среду, 14 июля, по данным сервиса Gismeteo Екатеринбург, будет тепло и облачно. Воздух прогреется до +19 днем, в вечернее время и ночью температура составит +15 градусов.

В четверг, 15 июля, в Екатеринбурге утром будет +18 градусов, днем – плюс 22, вечером – плюс 17.

В пятницу, 16 июля, весь день будет солнечно и без осадков. Днем +24 градуса, вечером +20.