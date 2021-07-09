Иннопром закрылся. Что дальше на повестке у уральского бизнеса?

Фото: предоставлено ЦБО

В Екатеринбурге завершил свою работу 11-й ИННОПРОМ. Форум в очередной раз, несмотря на несдающуюся эпидемию, смог собрать для общения крупнейшие мировые и отечественные компании, представителей малого и среднего бизнеса. Но об отпуске думать рано - тема бизнес-взаимодействий, поиска новых инсайтов и стимулов развития для уральских предпринимателей этим летом отнюдь не закрыта – на подходе очередное беспрецедентное бизнес-мероприятие.

23 июля в Екатеринбург впервые приедет один из самых востребованных мотивационных спикеров - летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский. Он встретится с уральскими бизнесменами на мастер-классе «Выйди за пределы».

Программа мастер-класса, организованного группой Компаний «ЦБО» - Центр Бизнес-Образования & CBO BUSINESS SCHOOL, построена на емкой параллели между управлением бизнесом и космическим кораблем. Среди вопросов для обсуждения:

· Где искать внутреннюю мотивацию? Что такое «большая» цель?

· Как работать со стрессом и всегда оставаться в ресурсном состоянии?

· Как управлять командой профессионалов?

· Как раскрыть свой потенциал и начать добиваться поставленных целей?

· Зачем заниматься саморазвитием и самосовершенствованием?

Ольга Жигальцова, управляющий партнер Группы Компаний ЦБО:

Визит Сергея Рязанского в Екатеринбург станет первым в целой череде значимых бизнес-мероприятий, которые ЦБО проведет в рамках своего 25-летия. Безусловно, мы понимаем, что в сегодняшней ситуации просто обязаны гарантировать его участникам максимальную безопасность и соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Место проведения нашего семинара - конгресс-центр отеля ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG –одно из наиболее для этого приспособленных. Речь идет не только о правильной системе вентиляции и обеспечении всех участников необходимыми средствами защиты, но и о достаточно камерной обстановке и отсутствии большого проходного потока. Более того, принять участие в мастер-классе Сергея Рязанцева, можно и в формате онлайн.

Приобрести билеты можно по ссылке.