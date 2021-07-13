Детали последнего звонка пропавшей Яны Балобановой: Она была в истерике

Яну признали без вести пропавшей. Фото: Соцсети

История пропавшей 24-летней Яны Балобановой из Североуральска с каждым днем обрастает новыми подробностями. Девушка не выходит на связь со 2 июля. В тот день Яна шла на свадьбу к знакомым. Ее дорога проходила по лесу, так как праздник отмечали в беседках, на природе. Однако на свадьбе Балобанова так и не появилась. Вместо этого она позвонила в МЧС и сообщила о том, что заблудилась.

Территорию, где могла потеряться девушка, прочесывали волонтеры, спасатели и полиция. Но поиски не принесли никаких результатов.12 июля Яну Балобанову официально признали без вести пропавшей. Теперь к делу подключился следственный отдел СК. По данным источника «Комсомолки», знакомого с ситуацией, следователям предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Но на данный момент нет оснований полагать, что Балобанова стала жертвой преступления.

Между тем, у Яны с невестой пару лет назад был серьезный конфликт. Более того, речь шла даже об уголовной ответственности. Сами же молодожены говорят, что конфликт давно исчерпан и что Яна действительно была приглашена на свадьбу, но на ней так и не появилась. Невеста, чтобы доказать свою непричастность к пропаже девушки, готова была пройти детектор лжи.

Сейчас следователи опрашивают всех знакомых Яны. Отрабатываются версии и криминального характера.

Лучшая подруга Яны рассказала «КП»-Екатеринбург, что 13июля ее пригласили в полицию, чтобы опознать голос девушки, которая звонила в МЧС 2 июля. Была вероятность того, что звонок делала не Балобанова, а кто-то другой.

-Меня пригласили в местное отделение полиции, чтобы я распознала голос звонившей. Я узнала голос Яны, у нее была истерика и вероятно она была пьяна или под чем-то. Не исключаю, что под наркотическими веществами, - говорит Юлия.

Кроме того, подруга подчеркнула, что в той местности, где искали Яну, много глубоких ям, ущелий и она могла туда в нетрезвом состоянии упасть. А обычному человеку без спецтехники в расщелины не спуститься.

-Там правда много всяких ям, глубоких дыр, ущелий, скорее всего, их тоже будут исследовать, - добавила подруга.

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