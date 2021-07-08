Фото: СОЦСЕТИ

История поисков 24-летней Яны Балабановой на севере Свердловской области обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, 2 июля девушка шла на свадьбу к женщине, которая вместе с двумя подельниками совершила против нее гнусное преступление.

Об этом «Комсомолке» рассказал отец пропавшей Яков Балабанов. Слова мужчины подтверждаются выпиской из картотеки суда Североуральска. Там указано, что женщина была судима по статье «Незаконное лишение свободы», а двое ее подельников обвинялись в насильственных действиях сексуального характера.

На счету знакомой Яны Балабановой три судимости. Фото: скриншот

- Полтора года назад мою дочь насиловали. Та самая невеста снимала все на сотовый телефон. Потом дочери поступали угрозы из тюрьмы, что убьют ее. Перед походом на свадьбу я Яну предупреждал и спрашивал, неужели она опять хочет наступить на те же грабли, но она меня успокоила и сказала, что конфликт давно исчерпан, - говорит отец Яны Яков.

Сама невеста по имени Ирина не отрицает, что знакома с Яной. Но заявляет, что Балабанова не приходила на свадьбу.

- Мы с Яной познакомились через знакомую полтора года назад, - рассказывала «КП» Ирина. – Начали общаться. Она периодами ходила к нам в гости. Как-то с ней вместе были у подружки в гостях. С Яной мы не ругались, у нас все было хорошо. Поэтому я и пригласила ее на свадьбу. У нас, возле «тропы здоровья» в Североуральске есть полянка, с красивым навесом, качелями. Сделали шашлыки, салатики, закуски. Так сказать: дешево и сердито. Взяли портативную колонку, чтобы музыку включить.

Девушку ищут почти неделю. Фото: СОЦСЕТИ

На данный момент поисками Яны занимается Росгвардия и волонтеры. В следственном отделе СКР заявили, что пока нет оснований полагать, что в отношении девушки было совершено преступление.