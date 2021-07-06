После звонка в МЧС телефон у Яны стал недоступен. Фото: Соцсети Яны Балабановой.

Под Североуральском уже четвертые сутки развернута настоящая спасательная операция. Полиция, спасатели и волонтеры прочесывают лес в поисках 24-летней Яны Балабановой. По словам ее близких, девушка намеревалась отдохнуть с друзьями на природе, но пропала.

ЯНА ПОРУГАЛАСЬ С ДРУЗЬЯМИ?

Раньше Яна работала в кондитерской. Не так давно девушка уволилась и в настоящее время искала себе новую работу. В прошлую пятницу девушку пригласили на свадьбу. Мероприятие отмечали на природе. Но Яна планировала присоединиться к компании позднее.

Чтобы срезать путь, девушка решила дойти до товарищей через участок леса. Местные жители называют его «тропой здоровья».

- Яна хорошая девчонка, но у нее непростой характер, - рассказывает «КП»-Екатеринбург ее бывшая коллега Юлия. – В тот день Яна шла на свадьбу к знакомым, я по телефону ее провожала до той самой «тропы здоровья». Когда она сказала, что дошла до тропы, мы попрощались. Затем она позвонила знакомым, чтобы уточнить их точное местонахождение. Больше мы с ней не созванивались. Уже позже, в МЧС, она позвонила, сказала, что поругалась с молодоженами, пошла в лес прогуляться, но потерялась.

Поиском девушки занимаются спецслужбы, поисковые отряды и волонтеры. Фото: Соцсети Яны Балабановой

ИСКАТЬ НАЧАЛИ В ПЯТНИЦУ, 2 ИЮЛЯ

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области звонок от Яны поступил по номеру 112 вечером в пятницу. Тогда же на ее поиски вышли спасатели и волонтеры. На месте работают поисковые отряды «Полет», «Лиза-Алерт», «Фараус» и «Прорыв».

- Известно только то, что в тот день друзья созвонились с Яной и ждали ее, - говорят в отряде «Лиза-Алерт».

Там также добавили, что на сегодняшний день разработаны маршруты поисков, по которым можно не только пройти пешком, но и проехать на технике. Однако по некоторым данным на территории водится медведь.

ЯНЕ МОГЛИ ОТОМСТИТЬ?

Кстати, о том дошла ли Яна в тот день до праздника неизвестно. Мнения сильно разнятся.

- Ребята утверждают, что она до них не доходила, а кто-то утверждает, что она с ними была. Кто-то даже говорит, что она была в алкогольном опьянении, но кто не пьет на свадьбе? - подчеркнула подруга.

Сейчас друзья Яны обсуждают различные версии случившегося. В том числе говорят о том, что не так давно у Балабановой был судебный процесс, где она выступала в качестве потерпевшей. А вот невеста, к которой она направлялась на свадьбу на прошлой неделе, выступала в качестве ответчика и получила условный срок наказания. Возможно, на почве этого в день праздника возник конфликт.

- Может быть, ее в тот день кто-нибудь ударили и отнесли в лес, а учитывая, что у нас всякие разные животные водятся там, даже не хочется думать о последствиях, - комментируют знакомые.

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