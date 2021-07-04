В лесу под Североуральском вторые сутки ищут заблудившуюся девушку

Яна Балабанова пропала, когда решила пройти через лес. Фото: vk.com/poproriw

На севере Свердловской области в лесу под Североуральском уже вторые сутки идут поиски 24-летней Яны Балабановой. В них участвуют сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. В пятницу девушка по пути в гости решила пройти через лес и заблудилась. Она была одета в черные бриджи, черную футболку и черные тапочки.

- Местность очень сложная, работа ведется в лесной местности на машинах, которые предназначены для бездорожья, - рассказывают в поисковом отряде «Прорыв».

Накануне волонтеры объявляли сбор средств на топливо для машин, на которых они ищут девушку. К настоящему моменту сбор уже закрыт.