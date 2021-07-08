Пропавшую под Североуральском Яну Балабанову ищут уже шестые сутки: главное на 8 июля 2021

После звонка в МЧС телефон у Яны стал недоступен. Фото: соцсети Яны Балабановой

В лесу под Североуральском шестые сутки идут поиски пропавшей 24-летней Яны Балабановой. Девушка заблудилась в лесу, когда шла на свадьбу к друзьям. Путь к беседкам девушка выбрала по так называемой «Тропе здоровья». До места праздника она так и не дошла. «Комсомолка» собрала всю известную информацию о поисках.

I. Яне Балабановой 24 года. В прошлом девушка работала кондитером. На данный момент она безработная. Проживала в Североуральске. Из родителей у Яны только отец, который раньше работал шахтером. Мать и сестра у девушки умерли. В пятницу, 2 июля, Яна была приглашена на свадьбу к друзьям.

II. По словам невесты Ирины с Яной они познакомились полтора года назад. Отношения между супругами и Балабановой были хорошими, поэтому они и пригласили Яну на свадьбу. Само мероприятие решили провести в беседках с шашлыками. Как говорится, дешево и сердито.

III. По словам Ирины 2 июля в 15:05 Яна написала молодоженам сообщение с поздравлениями, а в шестом часу позвонила невесте. Трубку взял жених. Он сказал, чтобы она вышла к «дублеровскому» мосту и позвонила, как подойдет, чтобы ее встретить. Яна так и не позвонила.

IV. 2 июля около 21:00 звонок раздался по номеру 112. Девушка сообщила, что заблудилась по дороге на свадьбу. С того момента были начаты поиски.

Яна Балабанова. Фото: соцсети

- В девятом часу к нам на свадьбу стали подъезжать сотрудники полиции, Росгвардия, МЧС. Я ей в это время позвонила, она уже была недоступна, - вспоминает Ирина. – А уже в ночь с субботы на воскресенье, в первом часу ночи, ко мне пришли сотрудники из уголовного розыска. Они у меня спрашивали, что у нас произошло. Я сказала, что мы ее в глаза не видели.

V. По словам некоторых знакомых Яна все-таки дошла до свадьбы. Там она выпили. Поругалась с молодоженами и только после этого ушла. Невеста Ирина эту информацию опровергает:

- Никто с ней не ругался. Это все ложь! Меня и в уголовном розыске об этом спрашивали, но я все опровергла! Нам всем ее очень жалко. Какой бы она не была, но она шла к нам на свадьбу и не дошла. Мы все переживаем и хочется, чтобы она нашлась живой и здоровой.

VI. Знакомые Яны Балабановой корреспонденту «Комсомольской правды – Екатеринбург» рассказали, что в день свадьбы видели девушку в окружении взрослых и нетрезвых мужчин:

- Днем мы с подругой видели Яну в районе первого магазина. Она была с двумя мужчинами. На вид им лет 40, может чуть больше. Но они были сильно пьяные, а Яна, на вид, вроде, была трезвой.

Есть информация о том, что незадолго до свадьбы Яна и Ирина встречались в суде. Причем Ирина была обвиняемой, а Яна потерпевшей.

Может быть, ее в тот день кто-нибудь ударил и отнес в лес... А, учитывая, что у нас всякие разные животные водятся там, даже не хочется думать о последствиях, - рассуждают знакомые девушки.

VII. Территорию, где пропала Яна Балабанова прочесывают поисковики из отрядов «Полет», «Лиза-Алерт», «Фараус» и «Прорыв». По их данным в на местности водится медведь.

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