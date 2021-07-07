Версии о пропаже Яны сильно разнятся. Фото: Соцсети Яны Балабановой

Яну Балабанову, которая заблудилась в лесу под Североуральском, полиция и волонтеры ищут уже пять суток. Задействовали квадрокоптеры с тепловизором, но зацепок пока нет.

Все началось вечером в пятницу, 2 июля. Около 21:00 вечера 24-летняя девушка позвонила по номеру 112 и сказала, что потерялась. «КП»-Екатеринбург удалось узнать, что Яна шла по лесу, чтобы попасть на свадьбу к товарищам. Путь она решила срезать по «тропе здоровья» - так лесную дорожку называют местные. Однако дальше версии расходятся: одни ее знакомые говорят, что Яна дошла до места празднования, выпила, поругалась с молодыми и ушла; другие, что девушку ждали, но она так и не дошла до своих товарищей.

Еще один важный момент – по рассказам знакомых Балабановой, не так давно Яна была в суде в качестве потерпевшей, а обвиняемой была невеста, к которой девушка спешила на свадьбу…

- Мы с Яной познакомились через знакомую полтора года назад, - рассказывает «КП»-Екатеринбург новоиспеченная жена Ирина. – Начали общаться. Она периодами ходила к нам в гости. Как-то с ней вместе были у подружки в гостях. С Яной мы не ругались, у нас все было хорошо. Поэтому я и пригласила ее на свадьбу. У нас, возле «тропы здоровья» в Североуральске есть полянка, с красивым навесом, качелями. Сделали шашлыки, салатики, закуски. Так сказать: дешево и сердито. Взяли портативную колонку, чтобы музыку включить.

По словам Ирины в 15:05 Яна написала молодоженам сообщение с поздравлениями, а в шестом часу позвонила невесте. Трубку взял жених.

- Яна сказала моему мужу, что ей плохо с похмелья. Но муж сказал, что все равно ждем ее на праздник, тем более она была приглашена, - продолжает Ирина. - Она согласилась. Муж сказал, чтобы она вышла к «дублеровскому» мосту и позвонила, как подойдет. Яну мой муж должен был встретить.

Яна позвонила по номеру 112 и сообщила, что заблудилась. Фото: Соцсети Яны Балабановой

Однако после этого Яна так и не позвонила. О девушке вспомнили только в девятом часу, когда приехали спецслужбы.

- Сами понимаете, у нас такой важный день был. Свадьба все-таки. Гости. Кроме Яны, конечно, были и другие люди. Поэтому о ней мы вспомнили только когда в девятом часу стали подъезжать сотрудники полиции, Росгвардия, МЧС. Я ей в это время позвонила, она уже была недоступна, - вспоминает Ирина.

В ночь с субботы на воскресенье, в первом часу ночи, к Ирине пришли силовики.

- Ко мне приехали на допрос сотрудники из уголовного розыска. Они у меня спрашивали, что у нас произошло. Я сказала, что мы ее в глаза не видели. Да и народу на свадьбе было много, человек 20 точно, - рассказывает Ирина.

Она также опровергла слухи и о том, что с Яной кто-то ругался.

- Никто с ней не ругался. Это все ложь! Меня и в уголовном розыске об этом спрашивали, но я все опровергла! Нам всем ее очень жалко. Какой бы она не была, но она шла к нам на свадьбу и не дошла. Мы все переживаем и хочется, чтобы она нашлась живой и здоровой, - подытожила женщина.

КСТАТИ

Знакомые Яны Балабановой корреспонденту «Комсомольской правды – Екатеринбург» рассказали, что в день свадьбы видели девушку в окружении взрослых и нетрезвых мужчин:

-Днем мы с подругой видели Яну в районе первого магазина. Она была с двумя мужчинами. На вид им лет 40, может чуть больше. Но они были сильно пьяные, а Яна, на вид, вроде, была трезвой.

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