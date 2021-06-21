Вышла на работу и не вернулась: в Екатеринбурге пропала 35-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 35-летнюю Яну Владимировну Серебрякову. 18 июня женщина вышла из дома в микрорайоне «Сортировка» на работу и не вернулась. С тех пор информации об ее местоположении нет.

- Приметы пропавшей: рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, светлые волосы, каре. Особые приметы: родинка на нижней губеслева, шрам слева от брови до переносицы, нет переднего зуба (клыка) справа, - сообщают добровольцы.

В момент исчезновения была одета в толстовку с капюшоном серого цвета, спортивные штаны серого цвета, кроссовки синего цвета. С собой у нее была черная сумка и пакет белого цвета.

Розыском пропавшей занимается ОП № 10 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8(343)35-64-10. Также вы можете сообщить любые сведения руководителю отряда Наталии по номеру 89000440220.