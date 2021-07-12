Яна дважды звонила по номеру 112, когда заблудилась в лесу

Полиция Североуральска передала в следственный отдел СК материалы проверки по факту пропажи 24-летней Яны Балабановой. Еще 2 июля девушка ушла на свадьбу и с тех пор ее никто не видел. По данным источника «Комсомолки», знакомого с ситуацией, следователям предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Но на данный момент нет оснований полагать, что Балабанова стала жертвой преступления.

Накануне было объявлено о завершении поисков с участием волонтеров.

- Основная версия случившегося – девушка заблудилась. Она дважды звонила по номеру «112»: сначала вечером 2 июля, а потом на следующее утро. Говорила, что потерялась в лесу. Разыскные мероприятия продолжает полиция, - отметил инсайдер «КП».

На момент пропажи Яна была в черных штанах, черной ветровке и тапочках. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее становилось известно, что Яна направлялась на бракосочетание к женщине, которая была судима за распространение наркотиков и незаконное лишение человека свободы. В последнем случае потерпевшей была сама Балабанова.

- Полтора года назад мою дочь насиловали. Та самая невеста снимала все на сотовый телефон. Потом дочери поступали угрозы из тюрьмы, что убьют ее. Перед походом на свадьбу я Яну предупреждал и спрашивал, неужели она опять хочет наступить на те же грабли, но она меня успокоила и сказала, что конфликт давно исчерпан, - говорит отец Яны.

Напомним, что лесной массив был обследован с привлечением сил Росгвардии и беспилотника.

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