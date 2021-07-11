Яна Балобанова в день исчезновения позвонила спасателям и сказала, что заблудилась Фото: соцсети

В Североуральске завершили поиски 24-летней Яны Балабановой, которая пропала в прошлую пятницу, 2 июля по пути на свадьбу. Мероприятие отмечали на природе. Чтобы срезать путь, девушка решила дойти до товарищей через участок леса, но до друзей она не дошла. К сожалению, на сегодняшний день девушку так и не нашли.

- Поиски прекратили. Ее завтра уже объявят без вести пропавшей. Теперь исчезновением Яны будет заниматься следственный комитет. Так как основные поиски завершены, будут ли искать ее дальше не известно, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга пропавшей девушки, Юлия.

Ранее мы пообщались с невестой Ириной, к которой Яна шла на свадьбу. Девушка рассказала, что они познакомились полтора года назад. Отношения между супругами и Балобановой были хорошими, поэтому они и пригласили Яну на свадьбу.

По словам Ирины 2 июля в 15:05 Яна написала молодоженам сообщение с поздравлениями, а в шестом часу позвонила невесте. Трубку взял жених. Он сказал, чтобы она вышла к «дублеровскому» мосту и позвонила, как подойдет, чтобы ее встретить. Яна так и не позвонила. В этот же день около 21:00 звонок раздался по номеру 112. Яна сообщила спасателям, что заблудилась. С того момента были начаты поиски.

- В девятом часу к нам на свадьбу стали подъезжать сотрудники полиции, Росгвардия, МЧС. Я ей в это время позвонила, она уже была недоступна, - вспоминает Ирина. - А уже в ночь с субботы на воскресенье, в первом часу ночи, ко мне пришли сотрудники из уголовного розыска. Они у меня спрашивали, что у нас произошло. Я сказала, что мы ее в глаза не видели.

Знакомые Яны в то же время говорят, что девушка все-таки дошла до свадьбы. Там она выпила, поругалась с молодоженами и только после этого ушла. Невеста Ирина эту информацию опровергает:

- Никто с ней не ругался. Это все ложь! Меня и в уголовном розыске об этом спрашивали, но я все опровергла! Нам всем ее очень жалко. Какой бы она не была, но она шла к нам на свадьбу и не дошла. Мы все переживаем и хочется, чтобы она нашлась живой и здоровой.

Кроме того, есть информация о том, что незадолго до свадьбы Яна и Ирина встречались в суде. Причем Ирина была обвиняемой, а Яна потерпевшей.

Поисками Яны занимались Росгвардия и волонтеры. В следственном отделе СКР ранее заявляли, что пока нет оснований полагать, что в отношении девушки было совершено преступление.

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