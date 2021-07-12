Дали пощечину, повалили на пол: в Серове родители сцепились с подростками из-за места на горке для детей

Одного из подростков уронили на пол на горке во время конфликта. Фото: кадр с видеозаписи

Группа подростков сидит на скамейках внутри детской горки, из-за чего пройти к скату становится сложно. У входа на горку стоит женщина с маленькой девочкой. Через несколько секунд женщина дает одному из подростков пощечину. Потом мужчина, стоявший рядом, роняет подростка на пол. Это кадры с видео, которое сегодня появилось в социальных сетях. На них попали кадры конфликта, случившегося в одном из дворов Серова в воскресенье вечером.

- Двое взрослых, мужчина и женщина, обратились к подросткам с претензиями о том, что они находятся на детской горке, хотя по возрасту, якобы не должны этого делать, - сообщает в группе «Говори, Серов!» автор видео, предпочетший не называть своего имени. - В результате разговора, женщина яро требовала пропустить ее ребенка до горки, хотя место для прохода было предостаточно. Один из подростков предложил свою помощь маленькой девочке, но за это получил удар. Женщина толкала подростка, пытаясь ударить его об крышу домика. Затем сзади юноши появился мужчина, который со спины повалил его на пол, вследствие чего удерживая ногами и угрожая сломать нос.

По словам очевидца, конфликт закончился тем, что женщина выбросила с горки портфели подростков, после чего потребовала, чтобы они ушли. Правда, после этого она и сама не стала оставаться с ребенком на горке. В полиции отмечают, что ни одна из сторон конфликта в полицию после случившегося не обращалась.

- На данный момент сообщений в дежурную часть территориального ОВД по данному факту не поступало, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Проанализировать видео из социальных сетей поручено сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних.