В Екатеринбурге вынесли приговор отморозкам, которые до смерти забили пожилого архитектора

33-летний Егор Трошин в прошлом работал в МЧС. Его поймали вторым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор двум мужчинам, которые до смерти забили уральского архитектора Александра Кротова.

Напомним, жестокое преступление произошло 11 января 2020 года.

По версии следствия, в одном из кафе на улице Малышева у погибшего произошел конфликт с двумя мужчинами. Ими оказались местные жители Иван Галкин и Егор Трошин. Последний в прошлом окончил институт МЧС и какое-то время работал спасателем. Подсудимый даже имел ведомственные награды. Правда, позже Трошин уволился из МЧС, в момент нападения на архитектора он работал монтажником на предприятии «ВИЗ-автоматика».

- Осужденные договорились, действуя совместно и согласованно, проследовать от вышеуказанного кафе за потерпевшим, догнать его и, выбрав тихое и безлюдное место, нанести ему телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Архитектора настигли на улице Гагарина. Первым удары начал наносить Галкин. Затем к нему присоединился Трошин. 67-летнему мужчине нанесли множество ударов руками и ногами в область головы и тела.

Архитектору нанесли множество ударов по лицу и телу Фото: Алексей БУЛАТОВ

От побоев Александр Кротов получил множественные гематомы и черепно-мозговую травму, которая и стала причиной его смерти. Пожилой мужчина скончался 27 февраля 2020 года в больнице.

Расследованием уголовного дела занимался СК. Первоначально силовики смогли установить лишь личность одного из нападавших. Пойманный Иван Галкин утверждал, что не был знаком со вторым подозреваемым в жестоком преступлении. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать Егора Трошина лишь через некоторое время. Оба фигуранта уголовного дела в прошлом в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

Ивана Галкина и Егора Трошина признали виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ивану Галкину и Егору Трошину по девять с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал их выплатить 1,4 миллиона рублей в пользу семьи потерпевшего.

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