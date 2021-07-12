Пилот машины, перевернувшейся на гонке в Арамиле: «Не по правильной траектории заехал в колею»

Сам пилот не пострадал. Фото: кадр с видеозаписи

В выходные в Арамиле во время ралли-спринт «Уральский грунт» одна из машин перевернулась прямо на трассе. Случившееся попало на запись камеры и быстро разлетелось по Сети. О том, что же случилось на трассе, «Комсомолке» рассказал сам пилот, сидевший в этот момент в машине - 27-летний Кирилл Черепанов. Он победил в заезде, но после финиша зацепил бруствер с краю трассы.

- Было желание победить, поэтому немного переборщил со скоростью, не среагировал на изменение в дорожном покрытии, - рассказывает Кирилл Черепанов. - В связи с тем, что постоянно накатывают машины, образовалась колея. Я немного не по правильной траектории в нее заехал. Из-за этого и возник небольшой занос автомобиля, который я не успел откорректировать. Соответственно, машина поменяла направление, и я задел бруствер.

После этого машина перевернулась, а затем снова встала на колеса. К ней подбежали люди, но помощь не понадобилась. Пилот сам смог выбраться из нее.

- Все было вверх ногами, потом на колеса приземлился и все. Вышел, сообщил, что со мной все в порядке, - отмечает Кирилл. - Помощь нужна была только с эвакуацией автомобиля за пределы трассы. Масло ведь неизвестно куда отбило после переворота. Да и несколько жизненно важных для автомобиля деталей сломал. Продолжить движение я не мог.

Подобное, отмечает пилот, случается практически со всеми, кто увлекается автоспортом. На этот случай в машине предусмотрено несколько систем безопасности.

- В моем автомобиле установлено спортивное сидение. Оно анатомическое, тело полностью в него садится, не оставляя зазоров, - объясняет пилот. - Ремней безопасности не один, как в обычной машине, а четыре. И соединяются они впереди в районе живота и затягивают все тело. Оно становится неотрывно от кресла. Плюс у меня установлен каркас безопасности на случай подобных ситуаций - это усиление кузова, выполненное из металлических труб, которое создает клетку для пассажира и водителя внутри автомобиля. Каркас выполнен из 4-миллиметровой трубы.