В зоопарке Екатеринбурга у скунсов родились детеныши: «Мама не оставляет малышей без присмотра»

Все малыши имеют индивидуальную окраску Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга пополнение - у пары полосатых скунсов Майка и Молли родились шесть малышей. Всем детенышам решили дать имена на букву «М» в честь родителей. Трех девочек назвали Марго, Мона и Мэгги, мальчиков - Маффин, Мирон и Моби.

Глазки у малышей скунсов открылись только к двухнедельному возрасту. Еще через две недели, как и детеныши, родившиеся в природе, они научились принимать оборонительную позу, поднимая хвост. Этот навык им нужен, чтобы в дальнейшем при наличии опасности выбрызгивать маслянистую жидкость с отвратительным стойким запахом в сторону врага.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Сейчас малыши уже подросли и начали выходить из родительского дома на радость посетителям зоопарка. Во время прогулки они весело резвятся по вольеру. Мама Молли в это время не спускает с них глаз и чуть что хватает за загривок и несет обратно в укрытие.

- Молли - очень заботливая мать. В домике, где малыши проводят первые недели, всегда чисто и сухо. Каждый малыш накормлен и старательно вылизан, - отмечают в зоопарке.

Также в зверинце заметили, что семья скунсов очень дружная - папа Майк часто участвует в играх своих деток, хотя в природе самцы обычно не принимают участия в воспитании детенышей.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Интересно, что окраска у каждого детеныша индивидуальна. Малыши имеют черную окраску с белыми полосами разной длины и ширины, начинающимися на голове и идущими вдоль хребта к хвосту. Хвост покрыт черными и белыми волосками вперемешку.

Новоиспеченным родителям Марку и Молли сейчас по 4 года. Они приехали в Екатеринбург из Нижнего Новгорода. В зоопарке напомнили, что полосатый скунс распространен в Северной Америке. В природе они живут 2-3 года, в неволе, обычно, до 5-7 лет.