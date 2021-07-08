«Дочери поступали угрозы»: отец Яны Балабановой рассказал свою версию пропажи дочери

После звонка в МЧС телефон у Яны стал недоступен. Фото: соцсети

В Североуральске в пятницу, 2 июля, пропала 24-летняя Яна Балабанова. Она шла на свадьбу, которые ее товарищи отмечали в беседках. Яна добиралась до мероприятия по лесной тропе, но заблудилась и пропала. На ее поиски вышли волонтеры и полиция.

С каждым днем появляются новые детали пропажи девушки. Например, ее знакомые, говорят о том, что у Яны и у невесты Ирины был конфликт. Незадолго до праздника они даже встречались в суде. Яна, как пострадавшая, а Ирина, как обвиняемая. Подробнее о конфликте «КП»-Екатеринбург рассказал отец Яны Балабановой. Также он рассказал и дочери.

- Яна окончила девять классов. После школы она с подружкой поступила на юриста в Краснотурьинске. Проучилась там всего несколько месяцев и все. Сказала, что она еще молодая и успеет и поучиться, и дело жизни найти, - рассказывает отец Яны Яков. – Она у меня девочка общительная. У нее друзей много было. Да, проблемы с алкоголем у нее тоже были. Но она никогда не пропадала. Если уходила из дома и не возвращалась ночевать, то всегда отзванивалась, отчитывалась, где она и у кого. Пару месяцев назад у Яны появился молодой человек. Живет в Серове, работает на шиномонтажке. Неплохой, мы с ним знакомы. Конфликтов у них особо не было. Разве, что он иногда Яну ругал за употребление спиртных напитков.

А вот конфликт с молодоженами действительно был. По словам отца, полтора года назад его дочь изнасиловали, к этому была причастна и невеста.

Фото: соцсети

- Полтора года назад мою дочь насиловали. Та самая невеста снимала все на сотовый телефон. Потом дочери поступали угрозы из тюрьмы, что убьют ее. Перед походом на свадьбу я Яну предупреждал и спрашивал, неужели она опять хочет наступить на те же грабли, но она меня успокоила и сказала, что конфликт давно исчерпан, - говорит отец Яны Яков.

лова мужчины подтверждаются выпиской из картотеки суда Североуральска. Там указано, что женщина была судима по статье «Незаконное лишение свободы», а двое ее подельников обвинялись в насильственных действиях сексуального характера.

Отец отметил, что в том месте, где якобы заблудилась Яна, потеряться сложно.

-Там лес-то небольшой. Блудить особо негде.

На этом настаивают и близкие подруги Яны, они также уверены, что в том месте она не могла заблудиться. Поэтому выдвигают две выдвигают версии исчезновения девушки: либо Яна у кого-то прячется и боится показаться, либо действительно, что-то случилось.

- Она, наверное, боится, что столько шуму навели с ее поиском. Может из-за этого у кого-то прячется. Либо что-то правда случилось.

В завершении разговора с корреспондентом «КП» отец сказал, что поиски дочери продолжаются, а сотрудники полиции опрашивают всех друзей, знакомых и тех, кто мог быть причастен к пропаже.

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