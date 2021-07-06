В Екатеринбурге сносят недостроенную гостиницу «Дели»

Гостиницу начали строить в 1995 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге начали сносить легендарный недострой – гостиницу «Дели», расположенную на берегу реки Исеть рядом с Цирком. На месте второй день работает спецтехника.
Как сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части.
Долгострой так и не ввели в эксплуатацию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На снос недостроя уйдет два месяца, после чего здесь УГМК намерена возвести торгово-офисный центр.
Здание гостиницы на этом месте начали строить в 1995 году, однако через два года работы были остановлены, а застройщик в лице российско-индийской компании заявил о ликвидации. Пять лет назад была предпринята попытка возобновить стройку, но работы так и не начались.
на этом месте появится офисное здание
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2021 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что здание можно переформатировать в торгово-офисный центр, но позже было принято решение о его демонтаже.
Строительная техника зашла на объект 5 июля 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В декабре 2020 года АО «Ледовая арена» выкупила здание гостиницы.
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