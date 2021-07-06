В Екатеринбурге сносят недостроенную гостиницу «Дели»

Гостиницу начали строить в 1995 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали сносить легендарный недострой – гостиницу «Дели», расположенную на берегу реки Исеть рядом с Цирком. На месте второй день работает спецтехника.

Как сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части.

Долгострой так и не ввели в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На снос недостроя уйдет два месяца, после чего здесь УГМК намерена возвести торгово-офисный центр.

Здание гостиницы на этом месте начали строить в 1995 году, однако через два года работы были остановлены, а застройщик в лице российско-индийской компании заявил о ликвидации. Пять лет назад была предпринята попытка возобновить стройку, но работы так и не начались.

на этом месте появится офисное здание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что здание можно переформатировать в торгово-офисный центр, но позже было принято решение о его демонтаже.

Строительная техника зашла на объект 5 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2020 года АО «Ледовая арена» выкупила здание гостиницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге начали сносить здание гостиницы «Дели». Вместо нее планируют построить офисный центр (подробнее)

Недостроенную гостиницу «Дели» в Екатеринбурге выкупила «Ледовая арена». Вопрос об утверждении прав нового владельца на здание решат на суде 18 декабря (подробнее)