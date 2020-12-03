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Общество

Недостроенную гостиницу «Дели» в Екатеринбурге снесут

Демонтаж начнется, когда АО «Ледовая арена» оформит право собственности
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Что построят на месте гостиницы новые владельцы пока не раскрывают

Что построят на месте гостиницы новые владельцы пока не раскрывают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что один из самых известных долгостроев в Екатеринбурге - гостиницу «Дели» выкупила АО «Ледовая арена». Сегодня в пресс-службе УГМК [ПРИМ. РЕД - совладелец АО «Ледовая арена»] рассказали, что после оформления права собственности здание на Куйбышева, 36 снесут.

Дальнейшую судьбу территории, на которой стоит гостиница, в компании пока не раскрывают. Напомним, что вопрос об утверждении прав «Ледовой арены» на имущество «Торгово-делового центра Мегаполис» [ПРИМ. РЕД - бывший владелец здания] будет рассмотрен в рамках арбитражного дела, по которому МУГИСО требовало изъять гостиницу и выставить на торги. Заседание было отложено до 18 декабря.

Строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.