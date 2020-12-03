Недостроенную гостиницу «Дели» в Екатеринбурге выкупила «Ледовая арена»

Строительство здания гостиницы «Дели» началось в 1995 году

АО «Ледовая арена» выкупила у «Торгово-делового центра Мегаполис» недостроенную гостиницу «Дели» в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МУГИСО.

- Ледовая арена выкупила долг. Мы соответственно сейчас с «Торгово-деловым центром Мегаполис» должны подписать мировое соглашение и решить вопрос правоприемственности самого объекта, - рассказали в ведомстве.

Вопрос об утверждении прав «Ледовой арены» на имущество «Мегаполиса» будет рассмотрен в рамках арбитражного дела, по которому МУГИСО требовало изъять гостиницу и выставить на торги. Заседание было отложено до 18 декабря.

Напомним, что строительство здания на Куйбышева, 36 началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.

В прошлом году глава города Александр Высокинский заявил, что недостроенную гостиницу «Дели» у цирка снесут, но для этого необходимо сначала через суд изъять территорию под зданием. Также мэр говорил, что в 2020 году закончится срок аренды участка на улице Куйбышева, 36.