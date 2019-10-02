2019-10-02T16:24:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге снесут недостроенную гостиницу «Дели» у цирка

Для этого мэрия собирается судиться с владельцем территории
Алина СУРИНА
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Строительство здания гостиницы «Дели» началось в 1995 годуСтроительство здания гостиницы «Дели» началось в 1995 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге снесут недостроенную гостиницу «Дели» у цирка. Для того чтобы изъять территорию под гостиницей мэрия собирается судиться с владельцем. О решении снести недострой сегодня заявил глава города Александр Высокинский. В 2020 году закончится срок аренды участка на улице Куйбышева, 36.

- После этого должны будут пройти суды, юридические процедуры, как должен быть изъят участок, как платить компенсацию за то, что там построено. Это процедура не короткая. Мы занимаемся и этой площадкой, она входит в новую градостроительную концепцию «Цирк - ледовая арена». Мы смотрим логику новых пешеходных зон, и в планах у нас этой гостиницы нет, но закон есть закон, - сказал Высокинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы - Екатеринбург».

Строительство здания гостиницы «Дели», началось в 1995 году. Через два года стройка встала. До сегодняшнего дня особых изменений со зданием не произошло. Сейчас недострой принадлежит «Торгово-деловому центру «Мегаполис». Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году собирались возобновить работы по строительству здания, но так и не начали.

Жители Екатеринбурга предлагали площадку в числе мест, где можно построить храм святой Екатерины, но в итоге ее не вынесли на голосование из-за сложностей с правом собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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