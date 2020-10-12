Недостроенную гостиницу «Дели» у цирка в Екатеринбурге через суд выставят на торги

Строительство здания гостиницы «Дели» началось в 1995 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУГИСО обратилось в Арбитражный суд с иском об изъятии недостроенной гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 путем продажи с публичных торгов. Как указано в картотеке арбитражных дел, ответчик - «Торгово-деловой центр Мегаполис», которому принадлежит недострой, - выступает против удовлетворения иска. По их мнению, МУГИСО может претендовать на их имущество только в рамках дела о банкротстве. Судебное разбирательство начнется 20 октября.

Напомним, что строительство этого здания началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.

В прошлом году глава города Александр Высокинский заявил, что недостроенную гостиницу «Дели» у цирка снесут, но для этого необходимо сначала через суд изъять территорию под зданием. Также мэр говорил, что в 2020 году закончится срок аренды участка на улице Куйбышева, 36.

- После этого должны будут пройти суды, юридические процедуры, как должен быть изъят участок, как платить компенсацию за то, что там построено. Это процедура не короткая. Мы занимаемся и этой площадкой, она входит в новую градостроительную концепцию «Цирк - Ледовая арена», - сказал тогда Высокинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы - Екатеринбург». - Мы смотрим логику новых пешеходных зон, и в планах у нас этой гостиницы нет, но закон есть закон