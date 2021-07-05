В Екатеринбурге начали сносить здание гостиницы «Дели»

Вскоре знаменитого недостроя в центре Екатеринбурга не станет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали сносить здание одного из самых известных недостроев в городе - гостиницу «Дели». Горожане заметили возле здания спецтехнику. В пресс-службе УГМК подтвердили «КП-Екатеринбург», что здание начали сносить.

- Как сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части, - рассказали в компании.

Напомним, что гостиницу «Дели» выкупила АО «Ледовая арена» в декабре 2020 года. На ее месте компания планирует построить офисный центр.

Напомним, что строительство здания на Куйбышева, 36 началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.