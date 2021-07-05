На «Иннопроме-2021» показали уникальный препарат от коронавируса «Ковид-глобулин»

Новый препарат еще проходит испытания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка «Иннопром-2021», открывшаяся в понедельник в Екатеринбурге – настоящее раздолье для любителей роботов и прочего хай-тека. Тем удивительнее, что одним из самых популярных стендов был тот, в котором под стеклом стояли четыре флакона с прозрачной жидкостью. Это еще одна отечественная разработка, призванная победить коронавирус - «Ковид-глобулин». Между прочим, первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

В отличие от «Спутника-V» и «ЭпиВакКороны» это не вакцина. По задумке разработчиков, применяться «Ковид-глобулин» должен в тот момент, когда человек уже болеет.

- «Ковид-глобулин» получается из плазмы переболевших пациентов, у которых сохраняется высокий титр антител, - объясняет Андрей Ломакин, советник по науке фармацевтического холдинга Национальной иммунобиологической компании, госкорпорации Ростех. - Происходит соответствующая обработка плазмы. Антитела очищаются и концентрируются и получается «Ковид-глобулин». Использовать его планируют только в стационарах и только внутривенно, у больных, у которых заболевание проходит в средней и тяжелой степени.

Препарат впервые представили на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Препарат производится в Перми. Два месяца назад он получил временное регистрационное удостоверение, которое должен подтвердить до конца года. Сейчас еще проводятся испытания, которые должны доказать его эффективность. Первая фаза испытаний, которая показывает безопасность препарата, уже завершилась. Сейчас идет вторая, в ходе которой будут выяснять, насколько препарат успешно побеждает COVID-19 и какую дозу нужно для этого вводить. Впереди еще и третья фаза. Пока разработчики не могут точно сказать, например, на какое количество пациентов может хватить одного флакона, который был представлен на «Иннопроме-2021».

- Препарат получают пациенты-добровольцы в рамках клинических исследований второй фазы. Они подписывают добровольное согласие после ознакомления с информацией об исследовании, - уточняет Андрей Ломакин.

Ковид-глобулин это не вакцина. По замыслу, он вводится не до заражения коронавирусом, а непосредственно в тот момент, когда человек уже разболелся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Испытания проводятся в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Краснодара, Ярославля, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Башкортостана. Храниться препарат может в обычном холодильнике при температуре +2…+8 градусов.

О том, насколько успешно «Ковид-глобулин» борется с вирусом, его разработчики говорят осторожно - нужно дождаться окончания клинических исследований - и обещают рассказать о результатах исследования эффективности препарата уже в этом году.

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