Зачем менять автобусные номера и подорожает ли проезд: отвечают в администрации города

С 1 июля 24 автобусных маршрута города изменили свои номера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля в Екатеринбурге у некоторых автобусов поменялись номера. И это не единственное изменение. О том, чего ждать еще пассажирам общественного транспорта города в эфире радио «КП-Екатеринбург» мы поговорили с Николаем Вахловым, заместителем председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

МЕНЯЛИ НОМЕРА, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ПУТАЛИСЬ

- Зачем же все-таки с 1 июля в Екатеринбурге поменяли номера автобусов?

- Это коснулось 24 маршрутов. Мы делаем это, чтобы структурировать всю сеть и для удобства пассажиров. Сейчас происходит путаница номеров. Например, путают 18 и 018 маршрут, 045 и 45 маршрут и так далее. Можно долго перечислять. В дальнейшем первые двадцать номеров будут за трамваями. С 20-го и далее – троллейбусные и автобусные. Номера после 85 – для отдаленных территорий.

- Сколько всего у нас в Екатеринбурге автобусных маршрутов будет?

- У нас будет до №100. По всем нормативным документам считается, что номера после 100 отданы пригородным маршрутам и международным.

Также с 1 июля была продлена часть автобусных маршрутов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Радиослушатели спрашивают, почему не было объявлений на автобусных остановках о смене номеров?

- Объявления эти есть, и вывешивались заранее. На конечных остановочных пунктах, на крупных пассажирских пунктах… Но есть, к сожалению, нерадивые граждане, которые эти объявления срывают, поэтому такая вот путаница где-то возникла. То есть в этом направлении работаем, правим, доклеиваем. В автобусах во всех, где менялась нумерация маршрутов, мы размещали объявления. Дополнительно были электронные табло на остановочных пунктах задействованы, где они есть. Посмотреть эту информацию можно и на портале администрации города Екатеринбурга: маршрут.екатеринбург.рф.

- А маршруты у автобусов меняются с 1 июля?

- С 1 июля мы дополнительно меняем, продлеваем часть автобусных маршрутов. Это порядка семи маршрутов. В связи с тем, что отменяются маршруты 32 и 64, мы продлили 24-й маршрут с поселка Мичуринского до поселка Компрессорный. Там будут работать сейчас автобусы большого класса с интервалом в 7-9 минут в часы пик. Надеемся, что жителям это понравится и качество повысится.

- Радиослушатели жалуются, что слишком длинные интервалы, особенно, если речь идет о выходных днях и о вечернем времени – ближе к 21.00. Почему так долго ходят автобусы и троллейбусы?

- Все интервалы движения у нас составлены согласно пассажирскому потоку, который имеется в городе, по часам суток полностью анализ проведен, и предприятия это делают. Что касается каких-то сбоев в движении, тут действительно бывает, по трамваям в частности, накладываются те ДТП, которые происходят на трамвайных путях, и эту проблему никуда не деть. Если автобус или троллейбус, в крайнем случае, могут как-то еще объехать, то трамвай уже объехать не может. И вот утренние часы мы связываем только с этими проблемами.

В дальнейшем в Екатеринбурге продолжат менять нумерацию маршрутов общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОДОЛЖАТ ЛИ ЕЗДИТЬ ИКАРУСЫ

- Будут ли отменяться автобусные маршруты?

- Одна отмена – это 059 маршрут на Уралмаше, который, скажем так, дублирует множество троллейбусных маршрутов, поэтому там никаких проблем не должно возникнуть.

- На основании каких исследований вы затеяли эту реформу?

- Мы пару лет проводили научно-исследовательскую работу совместно с Центром экономики и инфраструктуры – это город Москва. Два года специалисты изучали пассажиропоток, разрабатывали схему. Каждый момент мы разбирали отдельно – где, что и как мы можем сделать. Поэтому здесь это не одномоментно решение было принято.

- Вопрос от радиослушателей: в каких районах будет больше всего изменений по автобусам?

- Затрагиваются в основном отдаленные территории, если мы берем нумерацию маршрутов. Что касается продления маршрутов - это южная часть: Академический, Солнечный.

- Кстати, что касается отдаленных территорий, в частности Академического и Солнечного, появятся ли еще дополнительные маршруты? Люди жалуются, что ехать до центра сложно. Автобусы набиваются битком.

- Эту ситуацию мы знаем. У нас заключены новые контракты с перевозчиками. И по маршруту 012, самому прямому от Академического до центра, у нас было принято решение, что мы часть машин средней вместимости заменили на машины большой вместимости. То есть уже появились четыре автобуса, которые ходят по 012 маршруту и позволяют жителям более или менее комфортно добираться до центра города.

На смену отжившим свой век Икарусам в Екатеринбурге приходят новые современные автобусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Продолжат ли большие автобусы, так называемые Икарусы, ходить по улицам Екатеринбурга?

- Икарусы, к сожалению, уже изжили свой век, хотя это были замечательные машины.

- Изменится ли расписание движения маршрутов?

- На текущий момент осталось, как было. У нас в городе принято, что автобусы, трамваи, троллейбусы ходят с 06.00 до 23.00. Но у нас есть часть маршрутов, которые начинают немного раньше – где-то в 05.40. Есть часть маршрутов, которые заканчивают в 00.30, в 01.00.

- Какой интервал в движении транспорта в Екатеринбурге допустим?

- Стремимся к тому, чтобы интервалы движения в часы пик не превышали 7-9 минут. В выходные пассажиропоток гораздо меньше, поэтому мы тут подстраиваемся под него. Интервалы, конечно, увеличиваются.

В некоторых автобусах больше нет кондукторов. За тем, как пассажиры оплачивают проезд, следят контролеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ЛИ ТРАНСПОРТ

- Вопрос от радиослушателей: Почему в выходные и праздники ходят одинарные трамваи, которые битком набиты? В условиях коронавируса возникает вопрос: зачем же администрация города подвергает людей опасности?

- Ну, это не везде так. Если мы знаем, что большой пассажиропоток, то выпускаем сдвоенные вагоны.

- Обрабатывают ли в этом году общественный транспорт от коронавируса, как это было в прошлом году?

- У нас ограничения никакие не сняты. Как началась пандемия, мы это мероприятие проводим в ежедневном режиме. Обрабатываются на конечных и в парках.

- Сколько сейчас у нас транспортных средств оснащены стационарными терминалами, в которых пассажиры без кондуктора могут оплатить проезд?

- Пока 58 машин, которые мы получили в прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они сейчас ходят у нас по маршрутам №21, 50 и 25. Причем маршрут №21 буквально месяц назад мы полностью перевели на работу без кондуктора. На маршруте работают контролеры, которые выходят на линию и проверяют оплату проезда пассажиров. Мы так же это планируем сделать на 50-м маршруте в ближайшем будущем и на 25-м. Дополнительно в сентябре мы ждем поставку порядка 60 автобусов, которые будут выпущены на измененные 24 маршрут, а также на 61 маршрут и 28-й.

- Что говорят пассажиры об этом нововведении?

- Поначалу были проблемы технического характера, сейчас они практически все решены. Сейчас без кондукторов людям удобно, они рады тому, что можно просто зайти в салон, приложить карту и оплатить проезд.

- Стационарные терминалы принимают все виды оплаты?

- Только электронные. Прием оплаты наличными предусмотрен у водителя.

- Когда изменится стоимость проезда?

- В этом году мы не рассматриваем повышение проезда, поэтому говорить об этом рано.

Вместо кондукторов в автобусах города внедряют терминалы для оплаты проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вопрос от радиослушателей: транспортная реформа идет уже несколько лет, какую проблему она решает, какие у нее цели?

- Проблему она решает основную – качественное транспортное обслуживание города. Во-первых, мы не называем это реформой, мы не реформируем ничего. Мы изменили нумерацию маршрутов, продлили маршруты – это не реформа, это вопрос удобства пассажиров. То есть мы комплексно подходим к развитию общественного транспорта с этой точки зрения. Глобально мы ничего не реформируем, идем поэтапными шагами. Как пример, могу взять маршрут №46, который с 1 июля у нас поменялся. Если раньше он ходил из Академического до площади 1905 года, то теперь он продлен до микрорайона Сортировки. Причем по улицам Жукова, Папанина, Юмашева и так далее. Эти улицы никогда не были обеспечены транспортом общего пользования. Здесь у нас была дыра, которую надо было чем-то прикрывать, и мы на это не обращали внимания в свое время. Люди как-то пользовались транспортом, шли до Челюскинцев и так далее. Но это неправильно, есть стандарты, которые должны быть обеспечены для транспортного обслуживания населения.

- В некоторых городах отказываются от троллейбусов. В Екатеринбурге будут ли их убирать?

- Для себя мы решение приняли, что троллейбусы мы убирать не будем. Есть новые виды троллейбусов. Для развития этого вида транспорта мы рассматриваем возможность приобретения троллейбусов с удлиненным автономным ходом, когда часть пути он проходит под проводами, а часть едет уже без штанг.

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