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Общество9 июня 2021 15:30

В Екатеринбурге начал ходить автобус без кондуктора, но с валидатором

А купить билет за наличные можно у водителя
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Стоит одно такое устройство больше 140 тысяч рублей. В каждом автобусе их по три.

Стоит одно такое устройство больше 140 тысяч рублей. В каждом автобусе их по три.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 июня привычное многим «место кондуктора не занимать» потеряло всякую силу в автобусах 21-го маршрута. А все потому, что кондуктора в них заменили три валидатора, закрепленных на поручнях – поднес банковскую карточку или Е-карту и сразу расплатился за проезд.

Увидеть эти устройства в некоторых автобусах города можно было с середины апреля. Их тогда ввели в рамках эксперимента, посмотреть, насколько охотно горожане будут ими пользоваться. Но тогда они работали в тандеме с кондукторами. А теперь на 21-м маршруте в рамках эксперимента решили и вовсе оставить пассажиров в салоне наедине со стационарными валидаторами и своей совестью.

Оплатить проезд можно при помощи банковской карты или Е-карты, или с помощью бесконтактного платежа в смартфоне.

Оплатить проезд можно при помощи банковской карты или Е-карты, или с помощью бесконтактного платежа в смартфоне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Более 60% пассажиров сейчас в общественном транспорте города оплачивают проезд банковскими картами, Е-картами и другими видами электронного платежа. Поэтому мы приняли решение, что будем переходить на такую оплату для удобства пассажиров, - объясняет Николай Вахлов, заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга.

Увидеть такие валидаторы можно, кстати, еще на 25-м и 50-м маршрутах. Но там кондукторы пока еще есть. Одно такое устройство стоит больше 140 тысяч рублей. Их закупили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 60% стоимости оплатил федеральный бюджет.

- Они вандалостойкие. Мы выбирали такую конфигурацию, которая бы смогла выдержать определенные нагрузки, если человек ударит случайно или не случайно, - добавил Николай Вахлов. - В сентябре по национальному проекту Екатеринбург получит еще 60 автобусов, которые также будут оборудованы новыми терминалами. Автобусы планируется пустить на 24 и 18 маршруты.

Пока от кондукторов отказались лишь на муниципальных автобусах 21 маршрута.

Пока от кондукторов отказались лишь на муниципальных автобусах 21 маршрута.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но тут речь пока только о муниципальных автобусах. Частные перевозчики сейчас вольны сами решать, ставить ли такие устройства в салоне. В мэрии отмечают, что такую инициативу они только приветствуют. Со временем стационарные валидаторы должны появиться и в трамвах, и в троллейбусах. На вопрос, чем же тогда будут зарабатывать на жизнь оставшиеся не у дел кондукторы, в городском комитете по транспорту отвечают так:

- Кондукторам будет предложено перейти в контролеры, ведь штат контролеров мы в любом случае будем увеличивать по мере увеличения количества автобусов без кондукторов на линии, - говорит Николай Вахлов.

За наличные купить билет можно у водителя или у контролера, который периодически заходит в салон.

За наличные купить билет можно у водителя или у контролера, который периодически заходит в салон.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контролеры, кстати, сегодня на 21-м маршруте были довольно частыми гостями. Впрочем, признаются они, «зайцев» еще не попадалось.

- Люди карточками через терминал хорошо оплачивают проезд, - говорит Анатолий Боярских, контроллер. - Если у кого-то наличные, то продать билет им могу я через свой валидатор, либо водитель. А безбилетники не попадались. Они в прошлое ушли. Сейчас такого нет практически.

Правда, на самом транспортном предприятии отмечают – валидаторы появились не для того, чтобы заменить людей, а для того, чтобы справиться с их нехваткой.

- В настоящее время у нас в филиале не хватает 470 кондукторов по штатному расписанию, - говорит Александр Ашихмин, заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» по эксплуатации. – И это при том, что нам надо увеличивать объем транспортной работы. То есть кондукторов еще больше будет не хватать. Поэтому введение стационарных валидаторов это и движение вперед, применение современных средств оплаты, и вынужденная мера.

Тех, кто принципиально решил проехать «зайцем», контролер может попросить покинуть автобус, или все же оплатить за проезд, но не оштрафовать.

Тех, кто принципиально решил проехать «зайцем», контролер может попросить покинуть автобус, или все же оплатить за проезд, но не оштрафовать.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ