В Екатеринбурге начал ходить автобус без кондуктора, но с валидатором

Стоит одно такое устройство больше 140 тысяч рублей. В каждом автобусе их по три. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 июня привычное многим «место кондуктора не занимать» потеряло всякую силу в автобусах 21-го маршрута. А все потому, что кондуктора в них заменили три валидатора, закрепленных на поручнях – поднес банковскую карточку или Е-карту и сразу расплатился за проезд.

Увидеть эти устройства в некоторых автобусах города можно было с середины апреля. Их тогда ввели в рамках эксперимента, посмотреть, насколько охотно горожане будут ими пользоваться. Но тогда они работали в тандеме с кондукторами. А теперь на 21-м маршруте в рамках эксперимента решили и вовсе оставить пассажиров в салоне наедине со стационарными валидаторами и своей совестью.

Оплатить проезд можно при помощи банковской карты или Е-карты, или с помощью бесконтактного платежа в смартфоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Более 60% пассажиров сейчас в общественном транспорте города оплачивают проезд банковскими картами, Е-картами и другими видами электронного платежа. Поэтому мы приняли решение, что будем переходить на такую оплату для удобства пассажиров, - объясняет Николай Вахлов, заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга.

Увидеть такие валидаторы можно, кстати, еще на 25-м и 50-м маршрутах. Но там кондукторы пока еще есть. Одно такое устройство стоит больше 140 тысяч рублей. Их закупили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 60% стоимости оплатил федеральный бюджет.

- Они вандалостойкие. Мы выбирали такую конфигурацию, которая бы смогла выдержать определенные нагрузки, если человек ударит случайно или не случайно, - добавил Николай Вахлов. - В сентябре по национальному проекту Екатеринбург получит еще 60 автобусов, которые также будут оборудованы новыми терминалами. Автобусы планируется пустить на 24 и 18 маршруты.

Пока от кондукторов отказались лишь на муниципальных автобусах 21 маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но тут речь пока только о муниципальных автобусах. Частные перевозчики сейчас вольны сами решать, ставить ли такие устройства в салоне. В мэрии отмечают, что такую инициативу они только приветствуют. Со временем стационарные валидаторы должны появиться и в трамвах, и в троллейбусах. На вопрос, чем же тогда будут зарабатывать на жизнь оставшиеся не у дел кондукторы, в городском комитете по транспорту отвечают так:

- Кондукторам будет предложено перейти в контролеры, ведь штат контролеров мы в любом случае будем увеличивать по мере увеличения количества автобусов без кондукторов на линии, - говорит Николай Вахлов.

За наличные купить билет можно у водителя или у контролера, который периодически заходит в салон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контролеры, кстати, сегодня на 21-м маршруте были довольно частыми гостями. Впрочем, признаются они, «зайцев» еще не попадалось.

- Люди карточками через терминал хорошо оплачивают проезд, - говорит Анатолий Боярских, контроллер. - Если у кого-то наличные, то продать билет им могу я через свой валидатор, либо водитель. А безбилетники не попадались. Они в прошлое ушли. Сейчас такого нет практически.

Правда, на самом транспортном предприятии отмечают – валидаторы появились не для того, чтобы заменить людей, а для того, чтобы справиться с их нехваткой.

- В настоящее время у нас в филиале не хватает 470 кондукторов по штатному расписанию, - говорит Александр Ашихмин, заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» по эксплуатации. – И это при том, что нам надо увеличивать объем транспортной работы. То есть кондукторов еще больше будет не хватать. Поэтому введение стационарных валидаторов это и движение вперед, применение современных средств оплаты, и вынужденная мера.