«От эмоций хотелось что-нибудь разбить»: выпускнику из Свердловской области до 300 баллов по ЕГЭ не хватило 4 баллов

Несмотря на высокие баллы Андрей еще не определился куда пойдет учиться дальше. Фото: Предоставлено героем публикации.

Школьник из Первоуральска Свердловской области Андрей Чернявский показал блестящие результаты за ЕГЭ. Вот только до красивой цифры – 300, выпускнику не хватило всего четырех баллов. Парень набрал по химии – 100 баллов, физике -100, подвела его профильная математика – 96.

Андрей признается, что всегда был отличником. В июле он получит аттестат особого образца и золотую медаль.

- Я начинал готовиться за год до экзаменов, к алгебре - за два. Помимо самостоятельной работы, я занимался в школе, посещал все уроки, консультации, - рассказывает Андрей. - Всего сдавал пять экзаменов – химию, биологию, русский, алгебру, физику. К некоторым предметам я был готов лучше, к некоторым хуже.

Выбор будущего учебного заведения пока неизвестен, так как он зависит не только от баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отличные результаты ЕГЭ Андрея не удивили. Его родители также были готовы к хорошей оценке. Ведь, как говорит его мама Ольга - это закономерный итог его ответственной и кропотливой подготовки. Зато четыре недостающих бала мальчика очень раздосадовали.

- Если честно, в полученных результатах ничего особенного нет. Я не считаю это чем-то выдающимся. Я посмотрел результат, увидел трехзначное число, сказал: «круто и все», - рассказывает школьник. - Но мне было обидно, что не добрал по алгебре 100 баллов. Когда все это увидел, эмоции накрыли, и хотелось, что-нибудь разбить. Вообще-то я все решил правильно, там не было ошибок. Баллы сняли только за то, что не доказал свое решение. Нужно было расписать больше, чем я написал.

По поводу дальнейшего будущего молодой человек пока не загадывает. На вопрос: куда планируешь поступать, задумывается и отвечает:

- Это сложный вопрос, все же еще упирается не только в баллы, поэтому пока не знаю.

Осталось дождаться результатов последних экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Черняховская говорит, что сыну интересны фундаментальная физика и химия, но куда он будет поступать, они и правда пока не решили.

- Хотя 100 баллов и были ожидаемы, но до конца еще осознать этого не можем, - рассказывает мама Андрея. - Куда пойдет учиться, пока не знаем. Он участвовал в олимпиаде «Изумруд» от УрФУ, по идее у него и там еще дополнительные баллы есть. Нам в школе все учителя говорят, что надо прыгать дальше и выше, но мы в раздумьях.

Подчеркнем, что это не единичный случай отличного результата за ЕГЭ. Например, в Екатеринбурге ученицы школы №138 Мария Суворова и Вера Ягодкина сдали на 100 баллов русский язык и литературу, по таким же предметам 100 баллов набрала и Дарья Епанешникова из СХУ им.Шадра. А Юлия Карпова из МАОУ «СОШ №3» ГО Ревда получила максимальные баллы по физике и профильной математике.

Всего в Свердловской области шесть выпускников набрали в ходе ЕГЭ по 200 баллов. Это ребята из Первоуральска, Ревды, Артемовского и Екатеринбурга.

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