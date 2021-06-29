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Общество29 июня 2021 12:20

«От эмоций хотелось что-нибудь разбить»: выпускнику из Свердловской области до 300 баллов по ЕГЭ не хватило 4 баллов

За химию и физику школьник получил по 100 баллов, но математика испортила красивую цифру
Екатерина БАЙКАЛОВА
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Несмотря на высокие баллы Андрей еще не определился куда пойдет учиться дальше. Фото: Предоставлено героем публикации.

Несмотря на высокие баллы Андрей еще не определился куда пойдет учиться дальше. Фото: Предоставлено героем публикации.

Школьник из Первоуральска Свердловской области Андрей Чернявский показал блестящие результаты за ЕГЭ. Вот только до красивой цифры – 300, выпускнику не хватило всего четырех баллов. Парень набрал по химии – 100 баллов, физике -100, подвела его профильная математика – 96.

Андрей признается, что всегда был отличником. В июле он получит аттестат особого образца и золотую медаль.

- Я начинал готовиться за год до экзаменов, к алгебре - за два. Помимо самостоятельной работы, я занимался в школе, посещал все уроки, консультации, - рассказывает Андрей. - Всего сдавал пять экзаменов – химию, биологию, русский, алгебру, физику. К некоторым предметам я был готов лучше, к некоторым хуже.

Выбор будущего учебного заведения пока неизвестен, так как он зависит не только от баллов.

Выбор будущего учебного заведения пока неизвестен, так как он зависит не только от баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отличные результаты ЕГЭ Андрея не удивили. Его родители также были готовы к хорошей оценке. Ведь, как говорит его мама Ольга - это закономерный итог его ответственной и кропотливой подготовки. Зато четыре недостающих бала мальчика очень раздосадовали.

- Если честно, в полученных результатах ничего особенного нет. Я не считаю это чем-то выдающимся. Я посмотрел результат, увидел трехзначное число, сказал: «круто и все», - рассказывает школьник. - Но мне было обидно, что не добрал по алгебре 100 баллов. Когда все это увидел, эмоции накрыли, и хотелось, что-нибудь разбить. Вообще-то я все решил правильно, там не было ошибок. Баллы сняли только за то, что не доказал свое решение. Нужно было расписать больше, чем я написал.

По поводу дальнейшего будущего молодой человек пока не загадывает. На вопрос: куда планируешь поступать, задумывается и отвечает:

- Это сложный вопрос, все же еще упирается не только в баллы, поэтому пока не знаю.

Осталось дождаться результатов последних экзаменов.

Осталось дождаться результатов последних экзаменов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Черняховская говорит, что сыну интересны фундаментальная физика и химия, но куда он будет поступать, они и правда пока не решили.

- Хотя 100 баллов и были ожидаемы, но до конца еще осознать этого не можем, - рассказывает мама Андрея. - Куда пойдет учиться, пока не знаем. Он участвовал в олимпиаде «Изумруд» от УрФУ, по идее у него и там еще дополнительные баллы есть. Нам в школе все учителя говорят, что надо прыгать дальше и выше, но мы в раздумьях.

Подчеркнем, что это не единичный случай отличного результата за ЕГЭ. Например, в Екатеринбурге ученицы школы №138 Мария Суворова и Вера Ягодкина сдали на 100 баллов русский язык и литературу, по таким же предметам 100 баллов набрала и Дарья Епанешникова из СХУ им.Шадра. А Юлия Карпова из МАОУ «СОШ №3» ГО Ревда получила максимальные баллы по физике и профильной математике.

Всего в Свердловской области шесть выпускников набрали в ходе ЕГЭ по 200 баллов. Это ребята из Первоуральска, Ревды, Артемовского и Екатеринбурга.

Школьнику не хватило 4 баллов до 300
Видео: Ольга Черняховская

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