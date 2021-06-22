«Волнение – злейший враг экзаменов»: уральские школьницы рассказали, как не перегореть и сдать ЕГЭ на 100 баллов

Каждый год на Урале десятки выпускников сдают ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Марина Молдавская

- Я не поверила, когда увидела результаты. Думала, что это ошибка, - делится эмоциями 17-летняя Мария Суворова.- Потом, конечно, обрадовалась. Я даже не ожидала, что будет такой высокий результат!

Мария, как и Вера Ягодкина получила высший балл на ЕГЭ. Только Мария по литературе, а Вера – по русскому языку. «Комсомолка» узнала у школьниц, как им удалось набрать 100 баллов.

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ

- Чтобы сдать хорошо литературу необходимо много читать. Я готовилась к экзамену около года. Занималась в школе и самостоятельно дома, ходила к репетитору. Все это, в совокупности, помогло получить такой отличный результат, - делится Мария Суворова.

- Кроме того, я участвовала в различных олимпиадах. В том числе и в университетах, в которые собиралась поступать, чтобы попробовать себя и узнать насколько хорошо знаю изученный материал.

Школьница пока не определилась, куда пойдет дальше. У нее на примете несколько учебных заведений и направлений.

Выпускницы еще в раздумьях о том, куда после школы будут поступать. Фото: Марина Молдавская

- Я думаю, что это будет специальность, связанная с литературой, с филологией. Планирую дальше учиться в Екатеринбурге, - продолжает старшеклассница. - Тут интересная литература. Она отличается от литературы других регионов нашей страны, мне бы хотелось ее изучать.

Мария также дала совет будущим выпускникам и отметила, что волнение – злейший враг экзаменов.

- Я бы посоветовала меньше волноваться перед ЕГЭ. Чувство тревоги и волнения здорово сказывается и на экзамене, и на результате. Нужно отвлекаться. Также важна поддержка близкого окружения: родителей, учителей. Она вселяет уверенность и дает мотивацию, силы.

- В Машу я верила всегда. Она трудяга. Пишет очень хорошо. Ответственная. В конце учебного года у меня уже даже вопросов к ее работам не возникало. А она говорила: «Нет, Марина Александровна, вы, наверное, что-то не видите», - улыбается преподаватель русского языка Марина Габитова. - Я всегда детям говорю, что для того, чтобы получить по русскому и литературе 100 баллов, нужно хотя бы раз в неделю работать. Ну, это хотя бы один КИМ решать. Практиковаться, писать, много читать, набивать руку.

Поддержка учителей и родителей немаловажный критерий в успешной сдаче экзаменов. Фото: Марина Молдавская

ОНЛАЙН-КУРСЫ ДИСЦИПЛИНИРУЮТ

Вера Ягодкина сдала на 100 баллов русский язык. По ее словам успех по большей части зависит от ответственности человека.

- Если школьник настроен на высокий балл, то он будет упорно заниматься. В определенный момент ты перегораешь. Тебе кажется, что ты уже все знаешь и можно остановиться, но главное этого не делать, потому что это может стать роковой ошибкой, - уверена Вера. – У меня бывали периоды, когда хотелось сдаться, все бросить, но я заставляла себя работать. Не пропускать школу. Усердно занималась и дома, и в школе. Приходить после уроков, посещать консультации, решать тесты, задавать вопросы учителям. Мне в подготовке ЕГЭ также помогли и онлайн-курсы, которые дисциплинировали. Там, если не делаешь домашнее задание, то можно вылететь без возможности вернуться.

Вера, как и Мария, уверена, что немаловажную роль сыграли родители и учителя. В такой период их поддержка особенно важна.

Кстати, результат ЕГЭ для выпускницы был неожиданным.

-Я думала, будет баллов 95, а не 100. Когда узнала, удивилась, - смеется девушка.

- Мы с Верой еще в начале учебного года на крыльце школы встретились и договорились, что за экзамен у нас будет высокий балл, - подчеркнула преподавать русского языка и литературы Светлана Герасимова. – Она девочка умная. Я в ней ни на секунду не сомневалась.

По словам преподавателей, обе девочки всегда учились на четверки и пятерки. Но школа тоже сыграла немаловажную роль.

- У нас тут и психологи, и сильные педагоги. Плюс идут различные программы, которые хорошо влияют на образовательный процесс, - говорит Марина Габитова. - Мы активно участвуем в разных конкурсах. У нас очень большой спектр внеурочной деятельности, именно гуманитарной. Мы разбираем олимпиадные задания, и дети становятся призерами не только города, но и России. Благодаря командной и сплоченной работе достигаются результаты.