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Общество25 июня 2021 14:14

Три школьника набрали по 200 баллов на ЕГЭ в Свердловской области

Причем одному из них не хватило четырех баллов до 300
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Последний экзамен по ЕГЭ школьники сдали 25 июня.

Последний экзамен по ЕГЭ школьники сдали 25 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области учителя нарадоваться не могут на своих воспитанников. Больше ста учеников набрали на ЕГЭ по 100 баллов за дисциплину. Молодцы! Но что еще примечательнее, трое школьников из Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга смогли набрать за ЕГЭ 200 баллов. То есть они получили максимальную оценку сразу по двум дисциплинам. Причем один из них, ученик первоуральской школы №9 вполне мог получить и 300 баллов. По физике и химии он получил максимальный баллы, а по математике 96. Четырех баллов не хватило!

- Выпускница ревдинской школы №3 получила 100 баллов по физике и профильной математике, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Студентка Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра – выпускница прошлых лет, которая повторно сдавала ЕГЭ – написала на 100 баллов работы по русскому языку и литературе.

Последний экзамен по ЕГЭ школьники сдали 25 июня. Это была информатика. Результаты по ней объявят лишь ближе к 8 июля. Сейчас уже известны результаты по семи предметам. Добавим, что ранее мы рассказывали о двух выпускницах из Екатеринбурга, Марии Суворовой и Вере Ягодкиной, которые получили по 100 баллов за экзамен. Мария по литературе, а Вера – по русскому языку.

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