В Свердловской области еще три человека получили 200 баллов ЕГЭ по двум предметам

Основной период ЕГЭ завершился 25 июня. Результаты последнего экзамена объявят не позднее 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пополнился список школьников, которые смогли сдать ЕГЭ на 200 баллов. Еще три человека выпускника получили высшие баллы по двум предметам: русский язык и обществознание. Это две выпускницы 161 и 144 гимназий в Екатеринбурге, а также выпускник артемовской школы №56.

- В Свердловской области шесть выпускников из Первоуральска, Ревды, Артемовского и Екатеринбурга набрали в ходе ЕГЭ по 200 баллов. Уже известны результаты по восьми предметам, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

На прошлой неделе стало известной о первых трех выпускниках, на счету которых 200 баллов за два экзамена. В их число вошел школьник из Первоуральска, сдававший физике и химии, выпускница ревдинской школы №3 получила 100 баллов по физике и профильной математике. Также отметилась Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра: на ее счету «сотня» по литературе и русскому языку.

Основной период ЕГЭ завершился 25 июня. Результаты последнего экзамена объявят не позднее 8 июля.