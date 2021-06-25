«Я хотела толкнуть коляску с кричащим ребенком в стену»: истории женщин, которые столкнулись с послеродовой депрессией

Вместо счастья материнства - моральная бездна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рождение малыша – одно из главных и счастливых моментов каждой женщины. Так принято думать. Интернет и клиники пестрят картинками о радостных минутах материнства. Но некоторые женщины сталкиваются с обратной стороной родов. Вместо счастья они испытывают послеродовую депрессию. О том, как это было, «КП» рассказали три жительницы Екатеринбурга.

Анастасия, 34 года

- У меня было две мечты: иметь свой бизнес и родить ребенка. Но так совпало, что в декабре я получила лицензию на бизнес, а уже в марте родился сын. Месяц я провела в состоянии хронического недосыпа, когда спать можно и стоя, и даже с открытыми глазами. Ребенок просыпался каждый час-два, плакал и какал, ел и снова какал. Меня посадили на жесткую диету, но она привела к постоянному стулу у ребенка. После того, как нашли грамотного врача, диета закончилась, а сон у ребенка так и остался неспокойным. Из-за того, что сын был беспокойным, оставить его с кем-то было сложно. Да и мысль о том, что ребенка рожали не для бабушки с дедушкой, не покидала.

Для матери это ужас признать свою опасность для собственного дитя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я чувствовала вину: сын растет без меня, он во мне нуждается, постоянно кричит… В этот момент мне хотелось с ним что-то сделать, так как я хотела хоть немного поспать. Я была готова убить себя. Как я могу допускать такие мысли, ведь ребенок это счастье и розовые пони! Родила и скинула на бабушку, я кому рожала? Как всемогущая открыла бизнес перед родами, ну кто так делает?

Я ходила с малышом на работу. Консультировала пациентов, пока он спал, кормила ребенка и снова возвращалась домой. Муж помогал равноценно, поэтому не исключаю, что депрессией накрыло и его. Но в тот период я никого не слышала и не видела. Осознала, что нахожусь в депрессии только тогда, когда хотела толкнуть коляску с кричащим ребенком в стену, так чтобы разлетелось все в щепки. Я еле остановилась и поняла, что опасна для собственного сына. Для матери это ужас признать свою опасность для собственного дитя.

Чтобы разобраться в себе, я протестировала себя по шкале оценки депрессии и была шокирована результатом. Набрала 38 баллов! Эта цифра является показанием к приему антидепрессантов. К моему подавленному состоянию добавилось еще и 20 кг веса, так как единственным удовольствием в моей жизни на тот момент была еда. У меня начались приступы навязчивых мыслей, мне казалось, что в дом вот-вот ворвутся маньяки, и самым страшным образом будут убивать моего ребенка. Я понимала абсурдность этих мыслей, но ничего не могла с этим поделать.

Помогла мне книга Карла Бриша «Воспитание счастливых людей». Оказалось, все, что я испытывала в тех условиях - норма для женщины! Эта книга заставила меня пойти к психотерапевту, который помог мне найти себя, научил слышать свои желания и реализовывать их. Антидепрессантов я не принимала. У меня психологическая непереносимость таблеток. Потому я делала все, что говорил врач, и проводила большую работу над собой. На данный момент я не восстановилась до конца, не смотря на то, что моему ребенку уже три года. После попадания в такую глубокую яму за пару дней не встать, поэтому, чем раньше осознана проблема, тем меньше у нее осложнений и легче путь восстановления.

Анна, 33 года

- На момент родов я была слишком «собранным» и «адекватным» человеком, который не имеет права на малодушие и слабость характера, каковым мне и виделся этот недуг (вздыхает).

Моя беременность была желанной, протекала легко. Но через пару дней после рождения ребенка я начала испытывать недоумение и раздражение. Удовлетворение базовых потребностей младенца превратилось в проблему. Оказалось, что молоко можно высасывать из матери часами, а чтобы уложить его спать, нужно несколько раз в день придумывать способ, который на следующий день уже может не сработать. В перерывах между сном и едой дочь истошно орала, напоминая о моей полной материнской никчемности. Вместе с дочерью, из-за своей навсегда потерянной жизни и свободы, рыдала и я. Смотрела в окно в 6 утра красными от недосыпа глазами, и завидовала людям, которые торопятся по своим делам и едут на работу. Думала, что, наверное, угодить в больницу с чем-нибудь, по типу аппендицита, было бы не так уж плохо, я бы смогла, наконец, выспаться и меня никто бы не ел несколько дней.

Я ненавидела мужа и хотела развестись несколько раз в неделю. Ведь он мог себе позволить спать всю ночь, добираться на работу, слушая в машине музыку. Я ненавидела себя и свою полную «счастья материнства» жизнь.

Крайне важно несколько часов в день выделять на себя, а не на ребенка и бытовые дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я поняла, что со мной что-то не так, когда полностью сорвался мой сон – я спала не больше трех часов за ночь. Так продолжалось месяц, и я решила пойти к психотерапевту. Специалист мне попалась своеобразная. Основная мысль, которую она пыталась донести до меня на приеме: «Не грузи мужа, старайся быть хорошей женой и жизнь наладится». Больше к психотерапевту я не ходила. Начала читать книги по когнитивно поведенческой терапии. По мере взросления дочери подключились родители и бабушка. Постепенно сон восстановился. Когда дочке исполнился годик, нам с мужем удалось слетать в отпуск в Италию. Жизнь начала налаживаться. Все пошло своим чередом.

Юлия, 34 года

- Я забеременела, когда мне было 30 лет. В то время я была заведующей отделением в стационаре горбольницы. До беременности я много работала, по выходным встречалась с друзьями и старалась активно проводить время. Беременность была абсолютно запланированной и желанной, протекала она спокойно.

Раньше я слышала истории о послеродовой депрессии, но, несмотря на медицинское образование, считала, что уж меня - то это точно не коснётся. У меня твердая психика, чётко сформулированные убеждения и стрессоустойчивость. Но нет...

Первые девять месяцев жизни сына были максимально трудными. У меня практически отсутствовал сон. А, учитывая особенности моей личности - я гиперответственная, к тому же перфекционист, мне было трудно попросить помощи у других членов моей семьи. Да и к материнству я подходила сначала как к задаче, которую должна выполнить «на отлично». Любые попытки мужа и родителей помочь мне в быту: погулять с коляской, уложить ребёнка - я отвергала.

Помощь близких - одно из спасений от послеродовой депрессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала появилась усталость. Суточная смена на дежурстве в больнице казалась раем после тех ощущений. Я все это списывала на то, что просто не высыпаюсь. Потом присоединились головокружения, мышечные боли в спине, подавленное настроение. Я всё скрывала от мужа, родных, друзей. Выбивало из колеи то, что материнство, как я считала, лишило меня прежних радостей жизни - я реже стала встречаться с друзьями, не ходила в кино, не выходила на любимую работу. Только быт и ребёнок. Сам процесс общения с сыном приносил мне удовольствие, но когда это единственное, что ты делаешь изо дня в день, неизбежно начинаешь воспринимать процесс роста маленького человека, как рутину и тягостную обязанность. К концу второго года жизни ребёнка я совсем плохо себя чувствовала - появилась постоянная беспричинная плаксивость, агрессия по отношению к мужу, я всё реже соглашалась на и без того редкие вылазки в кафе с подругами.

А потом я сорвалась. Я рыдала и кричала мужу, что мне нужна помощь. Он записал меня на прием к психотерапевту, и когда я попала в терапию, началось выздоровление. Несколько месяцев я принимала таблетки. Налаживала режим сна, училась просить о помощи и принимать ее, разделяла обязанности по уходу за ребенком с мужем, прислушивалась к своим потребностям и вернула спорт в свою жизнь, а где-то через 7-8 месяцев от начала лечения мне стало хорошо. Сейчас я люблю время проведенное с ребенком, кроме того я смогла поменять работу.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Выход из депрессии есть!

Арсений Власенко, психотерапевт:

- Послеродовая депрессия достаточно распространенная проблема, но, к сожалению, она недостаточно хорошо диагностируется. Причина в том, что женщины редко обращаются за помощью или обращаются только тогда, когда жить становится невыносимо. Раньше плохое моральное состояние не признавали серьезной проблемой. Все жалобы близким и родственникам обесценивались. Мамочкам говорили: «У тебя маленький ребенок – это вселенское счастье. Ты должна собраться, взять себя в руки, жить и радоваться». Но, к сожалению, в такие моменты часто радости нет. Связано это с тем, что у женщины меняется образ жизни, и она перестает сама себе принадлежать. Кроме того, те, у кого нет опыта материнства, паникуют и занимаются самообвинением. Сказывается на них и отсутствие поддержки.

Когда возникают какие-то трудности, родственники абстрагируются и говорят, что ты сама должна со всем справляться, ты же мать. Но когда у новоиспеченной матери нет ресурса и все превращается в день сурка, становится эмоционально тяжело и со временем, если не будет квалифицированной помощи, состояние может ухудшиться.

Чтобы не столкнуться с депрессией или же минимизировать ее признаки, женщинам необходимо содействовать с родственниками, Объяснить им, что есть в этом потребность. Нужно договариваться о том, чтобы выделять минимум час на себя, когда женщина полностью освобождена от бытовых забот и дел, а за ребенком в это время присматривают другие. Например, няня или бабушка. Отдых от часу до трех - это международная рекомендация. Естественно, если состояние не улучшается и нету ресурса, тогда необходимо обращаться к специалисту. Существует медикаментозное лечение, которое может облегчить состояние. Но в первую очередь нужно выстроить взаимодействие с родственниками и организовать свой образ жизни. Это как раз то, что поможет находиться на плаву достаточно долгое время.