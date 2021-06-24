Популярные схемы развода в автосалонах Екатеринбурга

Хитрые продавцы могут обмануть насчет процентов, а иногда и просто подменить договор купли-продажи. Фото: Алексей Булатов/КП, Александр Глуз/КП

В последнее время в редакцию «КП» участились жалобы от владельцев новеньких авто. Мол, салоны обещают одну цену, а в конечном итоге продают легковушки по цене гораздо выше рыночной.

«Комсомолка» разбиралась, как не попасть на «разводку» автосалона. Помогали нам в этом специалист-эксперт Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юлия Степанова и руководитель Консультационного пункта для потребителей в Екатеринбурге Светлана Костромина.

ЗАТЯГИВАЮТ ВРЕМЯ

«В салоне мариновали целый день» - с этих часто начинаются рассказы многих пострадавших. Среди нечестных продавцов машин такая схема достаточно распространена.

- Автосалоны намеренно затягивают процесс оформления купли-продажи на весь день. Это делается для того, чтобы покупатель устал и, как следствие, потерял бдительность, - рассказывают наши эксперты.

Иногда клиентов автосалонов под разными предлогами удерживают в офисах фирм больше восьми часов.

ПОДСОВЫВАЮТ ДОГОВОР ДО ПОКАЗА МАШИНЫ

- После того как я отказался от автомобиля, мне показали подписанное мной соглашение, и сказали, что я буду обязан выплатить неустойку в размере 10% от стоимости нового автомобиля. Также мне сказали, что заберут машину, которую я собирался сдать по программе trade-in, - рассказывает в своем обращении в Роспотребнадзор еще один покупатель.

Оказывается, сотрудники автосалонов частенько подсовывают покупателям предварительный договор купли-продажи. Причем еще до того, как человек увидел свою будущую машину. На этом же этапе клиента убеждают внести первоначальный взнос. А ведь там есть пункт - если покупатель откажется от сделки, то лишится всей суммы первоначального взноса или его части.

Эксперты советуют сравнивать номера двигателя, шасси и номера кузова с VIN Фото: Александр ГЛУЗ

В описанном случае после того, как клиент попросил время на раздумье, менеджер сказал ему, что вариантов у него собственно немного: либо он приобретает новый автомобиль, либо уходит ни с чем. При этом ПТС на машину, которую клиент собирался сдать по trade-in, ему вернуть отказались.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДОПУСЛУГ – ВОЗВРАЩАЙ ДЕНЬГИ ЗА ПОДАРОК

Дополнительные услуги - еще одна головная боль покупателей. На них также активно предлагают оформить доп. соглашение.

- Его суть в том, что продавец дарит дополнительное оборудование (например, зимнюю резину) взамен на заключение договора страхования или каких-либо услуг, таких как «Помощь на дорогах», - Объясняют в Роспотребнадзоре. - Клиенты автосалона не всегда внимательно вчитываются в дополнительное соглашение, а зря. Дело в том, что там содержится пункт о том, что если покупатель отказывается от услуг, то он обязан оплатить стоимость «подарка».

НЕ ПОНЯТНО, КОМУ И ЗА ЧТО ЗАПЛАТИЛ

- Мне была навязана услуга «Помощь на дороге», - пишет в своем обращении в Роспотребнадзор очередной обманутый клиент. - Мне был выдан сертификат, от которого, как сказал консультант в автосалоне, я могу отказаться позже. Когда я приехал домой, то направил заявление о расторжении в адрес исполнителя услуги. Но мне пришел ответ, что договоров с данным юрлицом я не заключал, а деньги были переведены банком совсем другому лицу.

Куда именно было нужно направлять заявление, чтобы отменить оказание навязанной услуги, клиент автосалона узнать так и не смог.

- Потребителей зачастую вводят в заблуждение в том, кто именно является исполнителем дополнительных услуг и с кого требовать расторжение договора и возврат денег, - объясняет Светлана Костромина. - При предоставлении услуги потенциального заемщика обязаны проинформировать об условиях использования и возврате потребительского кредита. Это нужно, чтобы человек сделал осознанный выбор.

- Еще встречаются случаи, связанные обсчетом покупателей, которые выявляются только в ходе детального изучения представленных материалов, а потребители, конечно, зачастую даже не догадываются о том, что их обсчитали, - добавляет Юлия Степанова.

Кроме того, иногда перед заключением договора купли-продажи автомобиля клиента попросту обманывают с размером реальной процентной ставки.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОГУТ ПОДМЕНИТЬ

Перед покупкой внимательно изучите отзывы об автосалоне. Иногда продавцы в своей рекламе заявляют, что являются официальными дилерами той или иной марки. Но в реальности это оказывается не так. Перед выбором салона лучше зайти на официальный сайт производителя и изучить список дилеров.

Покупателей должно насторожить отсутствие обязательной информации о продавце, например ИНН, а также, если автосалон лишь недавно встал на налоговый учет. Дату его постановки можно проверить на официальном сайте онлайн-сервиса ФНС России.

Если автосалон готов продать машину только в кредит, у нее слишком низкая цена, от вас требуют подписать договор и внести аванс до осмотра автомобиля, все это должно насторожить. Точно так же, как если менеджер говорит о том, что машина есть в наличии, но полного комплекта документов на автомобиль в офисе нет.

- Если вы все-таки решили купить автомобиль по цене ниже рыночной, попросите продавца направить проект договора купли-продажи на вашу электронную почту, а также информацию о цене и характеристиках интересующей машины для предварительного ознакомления, - советует Светлана Костромина. – Прочитайте документ вдумчиво, не пропуская ни одного пункта, включая те, что написаны мелким шрифтом. Не ставьте подпись, если вас что-то не устраивает.

При покупке подержанного авто обязательно нужно проверить историю машины, воспользовавшись информацией с официального сайта Госавтоинспекции в разделе «Проверка автомобиля».

В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата при отказе от покупки по вине продавца, а также полное описание модификации модели. Оно должно полностью соответствовать заводской комплектации.

Подписывайте только тот договор, который только что прочли! Так как встречаются случаи его подмены.

Обманутым клиентам автосалона можно обращаться в Роспотребнадзор Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОПЛАЧИВАТЬ ЛУЧШЕ ПО БЕЗНАЛУ

- Наиболее безопасной является оплата покупки автомобиля банковской картой, при оплате наличным способом необходимо истребовать документ, подтверждающий факт внесения денежных средств. В любом случае потребителю должен быть выдан контрольно-кассовый чек, в том числе в электронном виде, - объясняет Светлана Костромина.

Перед тем как забрать машину, нужно внимательно ее осмотреть на наличие дефектов: царапин, вмятин, сколов и других недостатков. Также стоит проверить комплектность и посмотреть уровень технических жидкостей.

Еще один важный аспект – сверка номера двигателя, шасси и номера кузова с VIN. Эти номера нужно сравнить и с теми, которые прописаны в договоре.

Стоит обязательно проверить, работает ли освещение и дополнительное оборудование. Если выбранное авто находится под открытым небом, то перед осмотром можно попросить помыть машину, чтобы не пропустить дефекты.

По возможности лучше не приобретать автомобиль в первый день, а обдумать условия покупки дома - в спокойной обстановке.

Подписывать акт приема-передачи автомобиля нужно только после тщательного осмотра.

В каких случаях можно жаловаться в Роспотребнадзор:

- Несоответствие фактической цены в договоре и той, что заявлена в рекламе или на сайте;

- Несоответствие комплектации автомобиля;

- Навязывание дополнительных товаров, работ, услуг;

- Продажа подержанного авто под видом нового.

За консультациями и оказанием правовой помощи в составлении исковых заявлений при нарушении потребительских прав при покупке автомобилей, горожане могут обращаться в Консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге по телефону 8 (343) 272-000-7 или по электронной почте: oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru.

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