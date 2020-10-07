«Настоящая мафия»: в Екатеринбурге депутат едва не лишился автомобиля при покупке нового

Алексею и его жене пришлось до полуночи сидеть в автосалоне, чтобы добиться возврата автомобиля. Фото: Google maps

- Лохотрон! Обманывают, а машину не показывают! Впечатления только отрицательные! – это лишь малая часть негативных отзывов об автосалоне «Накавто» в Екатеринбурге.

Центр по продаже автомобилей по привлекательной цене открылся в Верх-Исетском районе Екатеринбурга меньше года назад, но уже стал местной «достопримечательностью». Вот и 48-летний депутат гордумы Верхней Салды Алексей Попов едва не остался у разбитого корыта после визита в салон.

Слуга народа из уральской глубинки хотел купить в кредит новый Hyundai Creta, а старенький Lifan Solano сдать в trade-in.

В Екатеринбург Алексей и его жена приехали на Lifan 2011 года выпуска, но едва не остались без денег и машины. Фото: предоставлено героем публикации

- Автомобиль жены оценили в 120 тысяч рублей – это чуть меньше, чем если бы мы сами продавали, - рассказывает «КП» Алексей Попов. – Да и новый кроссовер в максимальной комплектации предлагали всего за 990 тысяч рублей.

Приехав в автосалон Алексея и его супругу Наталью радостно встретили менеджеры по продажам. Почти сразу же женщине дали на подпись соглашение о покупке. В документах было указано, что она обязуется приобрести автомобиль, а свой сдает в trade-in. При этом деньги за Lifan 2011 года выпуска должны были отдать наличкой или перевести на карту.

- Мы все подписали, и лишь потом узнали истинные условия по кредиту. Как оказалось, Hyundai стоит не 990 тысяч, а намного дороже. Только одна страховка шла за 300 тысяч! А сумма ежемесячного платежа – 50 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем указано на сайте, - добавляет Алексей Попов.

К счастью, супруги не растерялись и не стали подписывать сомнительный документ. Но на просьбу вернуть ключи и документы на машину представители автосалона сразу же «переобулись» и потребовали компенсацию в 200 тысяч рублей. Такой пункт действительно был в договоре о покупке, который был подписан в первую очередь. Лишь в этот момент Алексей понял, что его с женой пытаются развести.

- С нами была еще одна такая же семья из Челябинска – мужчина просто сидел и плакал от безысходности. Мы вызывали полицию, но никто так и не приехал. Пришлось занять глухую оборону, не уходили из офиса до полуночи. Лишь потом директор салона Дмитрий психанул и отдал нам документы на Lifan. Еле ноги унесли от туда, сразу же кинулись писать заявление в полицию, пусть проверяют их на мошенничество, - пояснил депутат.

Вот такой автомобиль планировал купить депутат из Верхней Салды. Фото: сайт "Накавто"

В пресс-группе городской полиции пообещали предоставить комментарий позже.

Мы попытались связаться с автосалоном «Накавто», но ни по одному из указанных телефонов дозвониться не удалось. Наша редакция готова выслушать версию событий представителей салона.

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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кирилл ФОРМАНЧУК, автоэксперт:

- Эти ситуации крайне распространены, все началось около пяти лет назад. Это фирмы однодневки. Дают объявления, делают сайты и цена на 30% ниже, чем у дилера. Работают там аморальные люди, лишенные всяческих человеческих чувств. Настоящая мафия! Человек сдает машину в trade-in, а потом ему подсовывают нереальный кредит и дополнительные услуги. Самый главный совет – при покупке машины берите с собой юриста. Он вам обойдется в 5000 рублей за выезд, а сэкономите вы сотни тысяч. Второе – обязательно берите с собой специалиста, который занимается подбором автомобилей. Чтобы он проверил состояние на предмет повреждений. Также попросите на руки документы, чтобы спокойно изучить дома. Если это нормальный автосалон, то вам пойдут навстречу, так как это не тайна. А если мошенники – сразу начнут торопить с покупкой. Обязательно изучайте отзывы, по ним легко вычислить нечистых на руку продавцов.