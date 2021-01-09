Официально в нашей стране нет профессии перекупщика машин. Между тем, людей, которые этим занимаются, довольно много. В большинстве случаев авто перепродают мужчины. Но наш герой – девушка. Длинноногая красотка совсем не соответствует образу, который рисуется в голове при слове «перекуп».- Как ты начала этим заниматься?- Работала в офисе за 30 тысяч рублей. Хотелось большего. Попыталась открыть свой бизнес – автомойку. Времени катастрофически не хватало. Еще и коллеги начали строить против меня козни, из-за того, что я проводила на работе времени меньше, чем они, а получала также. В итоге в конце декабря 2016 года – за несколько дней до Нового года - меня прямым текстом попросили уволиться.Я решила месяц отдохнуть, так как за полгода, пока совмещала работу и бизнес сильно вымоталась.До этого у меня было много машин и все их я продавала дороже, чем покупала. На тот момент у меня был «Опель», который я когда-то купила за 440 тысяч. Состояние было идеальное и цена для такого года была довольно низкой. За ним я ездила в другой регион.В общем, как-то я «мониторила» сайты в поиске работы и зашла посмотреть цены на машины моего года и модели. В Екатеринбурге такие Opel Astra продавали в среднем за 550-580 тысяч.Я решила просто попробовать выставить свою машину на продажу за 600 тысяч, а вдруг купят? Не звонили, опустила до 580. По итогу машина ушла за 550 тысяч. Получилось, что я неплохо заработала при продаже.Но тогда зарабатывать на этом я еще не думала. Просто решила, что мне нужна новая машина. Начала выбирать. Нашла недорогой вариант на Севере, купила хорошую машину и также выставила объявление – на удачу. Машина опять ушла довольно легко и я неплохо заработала. После этого я подумала: зачем мне вообще работать в офисе за копейки, если можно быть свободной от этого всего и зарабатывать хорошие деньги?- Расскажи, по какому принципу ты выбираешь машины? И вообще, где ты их ищешь? Мониторишь объявления или есть другие способы?- Ищу, как все, на самых популярных сайтах по продаже автомобилей. Правда, есть различные общие «перекупские» чаты по Москве, по Питеру, по ХМАО… Но обычно я ими не пользуюсь. Стараюсь не покупать у перекупов. Во-первых, они уже заложили свою маржу, соответственно я заработаю мало или вообще останусь без заработка. Второе, перекупы не вписываются в ПТС, соответственно я не вижу собственника в глаза. Мне это не нужно. Не хочу быть «прокладкой» в списке из десяти перекупов. Кстати, такое бывает. Один перекуп берет машину и тут же продает ее коллегам с перекупского чата с небольшой наценкой. Второй перекуп накидывает на машину еще 10-15 тысяч и так далее. Машина переходит из одних рук в другие, а цена автомобиля постепенно растет.Я выбираю машину по такому принципу: если вдруг я не смогу ее продать дороже и она останется у меня, то я должна на ней ездить и радоваться.- Есть мнение, что перекупы покупают битые машины по бросовой цене, восстанавливают их и продают под видом не битых.- Мне кажется, это заблуждение, не понимаю, как можно заработать на битой машине. Если она битая, то уже дешевле как минимум на «сотку» от рыночной цены. К тому же нужно сильно вложиться в ремонт. Что тут вообще можно заработать? И не понимаю, какой покупатель может купить такую машину под видом не крашенной и не битой? Хотя, конечно, такие есть.- Как ты вообще подбираешь машину? На что обращаешь внимание при покупке?- Все зависит от ситуации. Но если машина по рынку стоит 500 тысяч, а ты где-то нашел объявление по цене за 400, то смысл в ней ковыряться и искать изъяны? Нет идеальных «бэушных» машин. Я понимаю, что у меня в этом случае есть запас по цене. Даже если я просмотрю какой-то сильный «косяк», то все равно у меня есть «подушка безопасности».Я знаю, как должен работать двигатель и узлы автомобиля, когда сажусь за руль сама, смотрю, как машина едет: не ведет ли ее в сторону, нет ли вибраций на руль, а моя попа – лучше любой диагностики «косяков» подвески - лучше любого сервиса. Еще проверяю металл толщиномером, считываю ошибки с блока сканером, смотрю зазоры у элементов, осматриваю двигатель на предмет подтеков.- У тебя были случаи, когда ты купила машину с каким-то существенным дефектом?- Да, купила машину из другого региона. В ней подтекало масло – между стыком клапанной крышки и блоком. Я была уверена, что нужно просто поменять прокладку. Но когда в сервисе вскрыли клапанную крышку, то поняли, что в предыдущем сервисе ее уже пытались поменять каким-то варварским способом, чуть ли не ломом. Были механические повреждения и замена прокладки ничего бы не дала.Я просто помыла двигатель, чтобы не было видно течи. Покупателя это не смутило, и он купил машину, не увидев этот «косяк». Сама бы я не стала покупать машину с помытым подкапотным пространством. Обычно так делают, когда хотят скрыть какие-то течи.- Ты ездишь за машиной в другие города и даже регионы. Как ты вообще определяешь, есть ли смысл ехать за автомобилем?- Во-первых базы, где проверяется юридическая чистота. Есть различные сервисы, которые позволяют это сделать. Очень замечательно, что они есть. Во-вторых, многое понимаешь по фото, даже то, есть ли у кузова крашеные элементы. Наложить краску так, как на производстве очень сложно. Обычно я всегда это вижу.Плюс определяешь, насколько состояние соответствует пробегу. Например, вылизанный и чистый салон, а руль при этом весь ободранный.Сейчас все сайты автоматически закрывают номер автомобиля на логотип с надписью своего сайта. Но я много понимаю даже по номерной рамке. Могу на глаз определить, если она принадлежит определенным автосалонам, которые продают проблемные авто.Обычно я не езжу на «смотрины» и сразу еду покупать. О цене договариваюсь по телефону. На месте торгуюсь редко, только если действительно есть косяки. Просто я итак смотрю только объявления по самому нижнему пределу рынка. Дешевле уже некуда.Хотя конечно бывают случаи. Как-то прилетела на Север, была уверена, что буду забирать машину, а там… В антифризе эмульсия, машины дымит, есть бряки (прикинула пробег и поняла, что это гремит цепь ГРМ). Посчитала по деньгам, поняла: нужно, чтобы он скинул еще тысяч 100. Но хозяин не захотел. Пришлось уехать ни с чем.Бывает, что машина грязная стоит в каком-то полутемном гараже и по ней никто не звонит, так как она выглядит плохо. Но в реальности авто может быть в хорошем состоянии. Просто хозяину лень заморачиваться за хорошие фото.Есть много других признаков, но все их раскрывать я не хочу. Это может помешать моей дальнейшей работе.- Что ты отвечаешь, когда покупатели спрашивают у тебя, почему ты не вписана в ПТС?- Каждый раз придумываю разные истории. Обычно они нужны для тревожных личностей, которые всего боятся. Когда человек разбирается, то его этого нет. Но если я вижу, что человек тревожится, то говорю: если хотите, то впишусь, поставлю машину на учет, могу с вами съездить в ГИБДД. Обычно человека это устраивает. Я просто присутствую в ГАИ, чтобы человеку было спокойно.Без проблем. То есть, любые условия, которые для вас удобны. Но большую скидку я тогда не сделаю, потому что делаю усилия.Мои клиенты – не перекупы, потому, что я не продаю машины по низкой цене, которая может их заинтересовать.- Сколько ты продаешь машин в месяц?- Все не стабильно. Я могу продать за месяц две машины, а потом два месяца сидеть без машины, потому что мне лень. К тому же я – девочка – и у меня есть свои женские дела, такие как СПА и походы к косметологу. Еще у меня всегда есть куча обучающих книг. К тому же я люблю путешествовать. Поскольку я не работаю, то всегда могу найти какой-то тур со скидкой в любую страну.- Сколько ты имеешь с одной машины?- Стараюсь так, чтобы было не меньше 50 тысяч. За меньшие деньги мне это просто не выгодно, ведь я покупаю машины в других регионах, трачу на перелет, бензин, гостиницу.- Многие же уходят в минус. Мы зарабатываем по 10-15 с одной машины. Все потому, что они не могут тонко рассчитать многие вещи, которые я вижу своим расчетливым женским взглядом.- Какую ты максимальную сумму заработала с продажи одной машины?- 150 тысяч. Это был Opel Astra GTS. Машины была просто идеальная и пробег всего 60 000. Почему хозяин сделал такую большую скидку? Он менял свечи у какого-то криворукого мастера. И тот просто не до конца закрутил ему свечи. В итоге, когда машина работала, были какие-то бряки от двигателя. Но хозяин не поехал ни на какую нормальную диагностику, не стал выискивать истинную причину, а сервис, видимо, «разводил» его на капитальный ремонт двигателя.А я знала эти машины, понимала, что у них нет такой болячки, чтобы на 60 000 пробега было нужно «капиталить» двигатель. Интуитивно я поняла, что это не серьезная поломка и машину надо брать. Нашла самый дешевый билет на самолет. Утром я уже была в Новосибирске. Оттуда на Bla Bla Car доехала до Томска, где и была эта машина.В общем, я купила ее за 400 тысяч, проехала на ней 1500 тысячи километров до Екатеринбурга и заехала в сервис. Мастер просто взял ключ и докрутил свечи. Бряки прошли.По итогу я продала ее за 550 тысяч. Хозяин сам «лоханулся», я не виновата.- У тебя был случай, чтобы ты продала машину дешевле, чем ее купила?- Да, был один такой случай. Это было после того, как я слишком в себя поверила. Поторопилась и купила вариант, который не могла продать три месяца.Это была автоматная машина, а я тогда занималась продажей машин на механике за 300-400 тысяч.Это был Nissan Almera 2015 года. Один хозяин, автомат, максимальная комплектация… Думаю, все классно. Я тогда подумала: ведь это ликвидная машина, я смогу быстро ее продать. Купила за 389. Было нужно подкрасить два элемента, плюс перегонка, химчистка, в общем, по итогу она обошлась мне в районе 410 со всеми вложениями. Она у меня «зависла» и по итогу пришлось отдать ее за 395 тысяч.Кстати, с тех пор я перестала продавать ликвидные машины. Да, на Kia и Solaris – большой спрос, но за счет этого и большая конкуренция, а я со своей медлительностью вряд ли успею купить нормальный вариант. Найти их «живые» очень сложно, да и они сильно переоценены по стоимости.- Тебе помогает в работе то, что ты девушка?- Наверное, да. Все очень заботливые: пригласят домой, напоят чаем, накормят обедом, отдадут мне полный багажник запчастей, оставят все «допы». Когда берешь машину у хороших людей, то они относятся к тебе очень по-доброму, а я всегда говорю, что покупаю машину для себя.- Расскажи о каком-то экстремальном случае. Может быть, были серьезные поломки во время перегонов машин?- Как-то купила в Питере Skoda Yeti. И на трассе под Казанью у меня развалилась турбина. На улице мороз под минус 30. У меня полная машина парней (я всегда беру попутчиков с Bla Bla Car, чтобы окупить бензин во время дальней поездки) и мы в 50 км от Казани. Мне сильно повезло, что это случилось именно рядом с этим городом.Кстати, к разговору о том, что я девушка. Как ты думаешь, кто заглядывал под машину, чтобы проверить, что случилось? Кто давал мне куртки, чтобы я согрелась, кто заливал масло, когда мы нашли автомагазин (машина, естественно, не завелась и «выплюнула» масло). Это были мои случайные попутчики. Меня часто спрашивают: не боюсь ли я их брать. Я отвечаю, что нет. Считаю, что позитивные люди притягивают в свою жизнь позитивные события, а с негативными людьми происходят бесконечные проблемы.Так вот, мне пришлось вызывать эвакуатор, размещаться в гостинице. Именно для таких ситуаций у меня должна быть финансовая подушка. Утром я созвонилась с сервисом, мне сказали, что проблема в турбине, был нужен картридж, а найти его на Skoda Yeti непросто. Начала обзванивать варианты, думала, что придется заказывать и долго ждать, пока придет. Но оказалось, что единственный картридж, который был нужен для восстановления турбины, из всей России был только в Казани. Кроме того, в этом городе были фирмы, которые занимаются балансировкой турбин. Если бы я сломалась где-нибудь в Чебоксарах, то мне бы там такую услугу просто не оказали. Мне бы пришлось заказывать новую турбину и оплачивать снятие старой и установку новой.По итогу мне это стоило 20 тысяч и нескольких дней проживания в гостинице. Потом я уехала. На этой машине я смогла заработать около 50 тысяч. Заработала бы больше, если бы турбина не развалилась.Мужчинам-перекупам проще в плане того, что они могут быстро взять и «сорваться» в другой город. Грубо говоря надел футболку, почистил зубы и вперед. Я так не могу, более медлительна, но у меня есть женская интуиция и прагматизм, я умею хорошо просчитывать выгоду, кстати, по образованию я экономист.Могу сказать, что быть перекупом – дано не каждому. Да, на первый взгляд это кажутся просто, но это не так. Знаю много примеров, когда люди начинали, а потом у них не шло.