По словам женщины, ей досталась "пустая" легковушка без гидроусилителя. Фото: предоставлено читательницей "КП"

Настоящим кошмаром обернулась покупка отечественной «Гранты» для 61-летнего врача скорой помощи Любови Губиной. Екатеринбурженка живет вместе с мужем за городом, поэтому пара решила поменять железного коня, чтобы не переживать о возможной поломке посреди трассы.

22 сентября Любовь и ее супруг отправились в автосалон «Спринг Авто» на улице Совхозной. Предварительно была договоренность о покупке в кредит «Лады» за 340 тысяч рублей. Женщине пообещали оформить сделку за 3-4 часа, но все растянулось до позднего вечера.

Да и заветную ласточку с «полным фаршем» она так и не увидела, из салона она забрала «пустую» «Гранту». Говорит, хорошо хоть руль был.

- «Мариновали нас восемь часов, - вспоминает Любовь Губина. - По факту - в салоне клиентов обрабатывают, и заставляют подписывать документы, обманом заставляют брать кредиты на грабительских условиях.

Только приехав домой, Любовь перечитала документы и поняла, что скромный автомобиль влетит ей в 900 тысяч рублей, а с учетом кредита на 7 лет – в полтора миллиона. Также она утверждает, что в салоне не учли первоначальный платеж в 70 тысяч.

В автосалоне отказались принимать "Ладу" обратно и расторгать договор купли-продажи. Фото: предоставлено читательницей "КП"

Помимо этого ее уговорили подписать соглашение на КАСКО и дистанционное банковское обслуживание.

-Наши деньги ушли в никуда на подставные адреса в Новосибирске и Татарстане. Это не наша ошибка, а намеренный обман! Сайт специально оформлен «красиво» и копирует дизайн официальных дилеров. Нигде на сайте и в салоне нет настоящей цены автомобиля. Все документы специально дают подписать по одному листочку, чтобы нельзя было прочитать. Сейчас в автосалоне говорят, что ничего не знают, и я сама ошиблась с выбором, - добавила Любовь Гущина.

В данный момент свердловчанка готовится подавать заявление в суд, чтобы вернуть деньги. Она готова как можно быстрее вернуть обратно злосчастную «Ладу», на которой она и ее муж прокатились лишь один раз.

Нам удалось дозвониться до автосалона «Спринг Авто», но ответивший на звонок менеджер пообещал, что его начальство свяжется с нами и положил трубку. Примечательно, что про данный автосалон в Сети много положительных отзывов. Отрицательные же начинаются с лета этого года. Клиенты уверяют, что им пытались навязать дополнительные услуги.

В Сети легко найти негативные отзывы о навязывании дополнительных услуг в салоне "Спринг авто"

Наша редакция готова выслушать версию событий представителей салона.

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СКАЗАНО

Кирилл ФОРМАНЧУК, автоэксперт:

- Эти ситуации крайне распространены, все началось около пяти лет назад. Это фирмы однодневки. Дают объявления, делают сайты и цена на 30% ниже, чем у дилера. Работают там аморальные люди, лишенные всяческих человеческих чувств. Настоящая мафия! Человек сдает машину в trade-in, а потом ему подсовывают нереальный кредит и дополнительные услуги. Самый главный совет – при покупке машины берите с собой юриста. Он вам обойдется в 5000 рублей за выезд, а сэкономите вы сотни тысяч. Второе – обязательно берите с собой специалиста, который занимается подбором автомобилей. Чтобы он проверил состояние на предмет повреждений. Также попросите на руки документы, чтобы спокойно изучить дома. Если это нормальный автосалон, то вам пойдут навстречу, так как это не тайна. А если мошенники – сразу начнут торопить с покупкой. Обязательно изучайте отзывы, по ним легко вычислить нечистых на руку продавцов.

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