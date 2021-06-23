«Вел себя нагло и перебивал судью»: бизнесмен, сломавший парню челюсть за переодевание плавок, избежал колонии

Герман (слева) и Сергей (справа) уроженцы одного села. Фото: соцсети

В Алапаевске вынесли приговор местному бизнесмену Герману Джамалову. Его обвиняли в том, что около года назад он сломал челюсть 27-летнему парню. Сергей Чечулин приехал в гости к родителям. Было жарко и он пошел искупаться на реку Нейва. После этого он решил переодеть мокрые после купания плавки.

В этот момент мимо на машине проезжал Герман Джамалов. Позже он утверждал, что якобы голого Сергея увидели его несовершеннолетние дети, которые находились в машине, и именно поэтому он выскочил и набросился на парня с кулаками.

Сам пострадавший уверял, что переодевал плавки, стоя за машиной, туда он отошел специально, чтобы скрыться от посторонних глаз.

Стоит заметить, что после заявлений Германа Джамалова Следственный комитет проводил проверку. В ходе нее Сергея Чечулина допрашивали на полиграфе. Следователи пришли к выводу, что развратных действий в отношении несовершеннолетних дочерей бизнесмена не было. Зато полиграфолог пришел к выводу, что Герман Джамалов, которого также проверили на детекторе лжи, скрывает оперативно значимую для следствия информацию (полицейский рапорт с выводами полиграфолога есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

Через несколько недель после нападения на Сергея Чечулина бизнесмен устроил ДТП в центре Екатеринбурга, где серьезные травмы получил байкер Фото: Евгений СТОЯНОВ

На Германа Джамалова завели уголовное дело по пункту «д» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений».

23 июня над бизнесменом состоялся суд. Прокуратура добивалась, чтобы подсудимого приговорили к двум годам колонии. В своих доводах гособвинитель, в частности, обратил внимание на то, что Герман Джамалов в прошлом уже был судим. В 2005 году его признали виновным в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Согласно тексту приговора (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.) Герман Джамалов, который на тот момент был несовершеннолетним студентом техникума, угрожая отверткой забрал у знакомого по общежитию 200 рублей.

Инцидент произошел в этом месте - на берегу реки Нейва. Фото: Сергей Самков

Как рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Сергей Самков, представляющий интересы пострадавшего, в ходе вынесения приговора судья переквалифицировала часть статьи, по которой обвиняли Германа Джамалова. Судья Юлия Маракова посчитала, что он бил Сергея Чечулина не из хулиганских побуждений. Германа Джамалова признали виновным по первой части статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасное для жизни) и приговорили к двум годам ограничения свободы. В течение этого времени ему будет запрещено покидать пределы Алапаевского городского округа. Также ему будет нужно отмечаться в полиции.

- Джамалов в период судебного процесса вел себя по-хамски. Оказывал давление на участников процесса: выкрикивал оскорбительные реплики в адрес потерпевшего, перебивал свидетелей и кричал им «зачем вы врете». Также он многократно перебивал гособвинителя и вступал в спор с ним и с судьей. Судья многократно делала ему замечания, но никакого административного наказание за это не назначила. Честно говоря, я в первый раз сталкиваюсь с таким поведением подсудимого, - говорит представитель потерпевшего Сергей Самков.

Он отметил, что Герман Джамалов пришел на суд без сумки с личными вещами, хотя обычно подсудимые, если прокуратура запрашивает для них реальное лишение свободы, приходят на вынесение приговора с большими баулами.

Пока пострадавшая сторона не решила, будет ли обжаловать решение суда.

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