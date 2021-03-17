Южанин, сломавший парню челюсть на пляже, сбил байкера в центре Екатеринбурга

Герман Джамалов не предоставил преимущество в движении байкеру, который ехал по улице Малышева. Фото: соцсети, читатель "КП"

Уралец, сломавший на пляже челюсть парню, переодевавшему трусы, оказался виновником ДТП, которое произошло в центре Екатеринбурга. Тогда многочисленные переломы получил 30-летний байкер.

В июле мы рассказывали историю 27-летнего Сергея Чечулина. Парень, работающий в Екатеринбурге, приехал в гости к родителям в село Кировское в Алапаевском районе. Было жарко, и Сергей с друзьями пошел искупаться. Там он был избит Германом Джамаловым. Позже врачи констатируют у него перелом челюсти. Сергею пришлось лечиться больше трех недель.

Полиция квалифицировала эти действия как «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений» (пункт «д» второй части статьи 112 УК РФ) и завела на Германа Джамалова уголовное дело. Как рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Сергей Самков, представляющий интересы пострадавшего, недавно по этому делу начался суд.

Герман Джамалов уверял, что набросился на Сергея не просто так, а из-за того, что тот якобы переодевался, чуть ли не посреди пляжа. Эту картину увидели малолетние дети Германа, что и вызвало агрессию с его стороны. Супруга мужчины даже написала на Сергея Чечулина заявление в СК.

- Она утверждала, что в действиях моего подзащитного усматривалась развратные действия в отношения ее дочерей. Якобы это произошло в тот злополучный день, когда Джамалов нанес удары Чечулину, - рассказывает «КП Сергей Самков. - Следственный комитет провел проверку и отказал в возбуждение уголовного дела. Сторона Джамалова обжаловала данное решение, СК провел повторную проверку, но в марте этого года снова вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Байкер получил множественные переломы Фото: Евгений СТОЯНОВ

Как рассказал «КП» осведомленный источник в правоохранительных органах, после избиения Сергея Чечулина Герман Джамалов оказался участником другого инцидента. Речь идет об аварии на улице Малышева в Екатеринбурге. Тогда серьезные травмы получил 30-летний байкер. Этот случай, как и нападение на Сергея Чечулина произошел в июле 2020 года.

- Водитель автомашины «Бронто» (аналог «Нивы. – Прим. Ред.), двигаясь по улице Малышева со стороны Бажова в сторону Луначарского, при повороте налево, двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом марки Kawasaki, - рассказывали в ГИБДД уральской столицы.

Байкера, которого сбила легковушка, увезли в 23-ю больницу. У мотоциклиста диагностировали перелом костей таза, ключицы и лучевой кости. Также медики зафиксировали у байкера черепно-мозговую травму.

В распоряжении «КП-Екатеринбург» есть рапорт на имя начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова. В нем говорится, что за рулем автомобиля «Бронто», сбившего байкера, находился Герман Исамутдинович Джамалов. Также в рапорте указано, что водитель «Бронто» в прошлом 23 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Поскольку байкер получил травмы, по факту ДТП возбуждено и проводится административное расследование.

Мы связались с Германом Джамаловым и попросили его прокомментировать информацию о ДТП на улице Малышева, виновником которого, по нашим данным, является именно он.

- Я не буду ничего комментировать. Мне это не интересно, - сказал «КП» Герман Джамалов.

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