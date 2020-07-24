«Не уступил дорогу»: в центре Екатеринбурга байкер получил множество переломов в жесткой аварии

24 Июль 2020 2020-07-24T09:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в самом центре Екатеринбурга – на перекрестке Малышева и Луначарского произошло жесткое ДТП. Пострадавшим оказался байкер. Мужчину увезли на скорой со множественными переломами.

Авария случилась в 00:05 минут. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла из-за того, что водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклу, когда поворачивал с Малышева на Луначарского.

Пожарным пришлось обесточить аккумулятор на мотоцикле, чтобы разлившийся из мотоцикла бензин не вспыхнулФото: Евгений СТОЯНОВ

- Водитель автомашины «Бронто» (аналог «Нивы. – Прим. Ред.), двигаясь по улице Малышева со стороны Бажова в сторону Луначарского, при повороте налево, двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом марки Kawasaki, - рассказали в ГИБДД.

Мотоциклист в этот момент ехал по Малышева. От удара сильно пострадал 30-летний байкер. Его на скорой увезли в 23-ю больницу. У мотоциклиста диагностировали перелом костей таза, ключицы и лучевой кости. Также врачи зафиксировали у байкера черепно-мозговую травму.

Пострадавшего на носилках занесли в скоруюФото: Евгений СТОЯНОВ

За несколько часов до этой аварии на другом участке Малышева случилось еще одно ДТП, где также пострадал мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU