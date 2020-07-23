На перекрестке Малышева – Восточная серьезное ДТП: столкнулись мотоцикл и иномарка
В четверг вечером на оживленном перекрестке улиц Малышева и Восточная произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись мотоцикл и иномарка.
- Мотоцикл двигался со стороны улицы Гагарина по Малышева. В нарушение знака с крайней правой полосы продолжил движение в прямом направлении, допустил столкновение с машиной «Тойота Королла», которая поворачивала налево со стороны Малышева на Восточную, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
В результате ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы справа, перелом лучезапястного сустава. Его доставили в 23-ю Горбольницу.
ИСТОЧНИК KP.RU