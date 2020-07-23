На перекрестке Малышева – Восточная серьезное ДТП: столкнулись мотоцикл и иномарка

23 Июль 2020 2020-07-23T20:00:03+03:00

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В четверг вечером на оживленном перекрестке улиц Малышева и Восточная произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись мотоцикл и иномарка.

- Мотоцикл двигался со стороны улицы Гагарина по Малышева. В нарушение знака с крайней правой полосы продолжил движение в прямом направлении, допустил столкновение с машиной «Тойота Королла», которая поворачивала налево со стороны Малышева на Восточную, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы справа, перелом лучезапястного сустава. Его доставили в 23-ю Горбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU