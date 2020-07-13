«Снимать трусы у вас норма?»: на Урале бизнесмен сломал парню челюсть за то, что тот переодевал плавки

Больничной койкой закончился отдых на реке Нейва у 27-летнего уральца Сергея Чечулина. Причем парень получил в лицо, когда переодевал свои плавки. Нападавшим оказался местный бизнесмен 32-летний Герман Джамалов.

УДАРИЛ СО СПИНЫ

Драка на речке произошла 8 июля в селе Кировское Алапаевского района. Об этом написали в паблике Алапаевск | Новости во «Вконтакте».

Сергей Чечулин – уроженец этого села. Сейчас он живет в Екатеринбурге, где работает менеджером по продаже автомобилей. В тот день у Сергея был выходной и он решил навестить родителей, которые живут в селе Кировское, где работают учителями в школе. В тот злополучный день было жарко, и Сергей с друзьями пошел на речку, чтобы искупаться.

- Мы отдыхали на речке вместе с друзьями. Выпили, не без этого, - рассказывает «Комсомолке» Сергей Чечулин. – Я выпил три бутылки пива. Посидели, искупались. Начали собираться домой. Я зашел за автомобиль и начал переодевать мокрые плавки.

В этот момент мимо проезжала черная тонированная «Нива». Отечественная легковушка резко остановилась, из нее вышел крепкий мужчина.

- Первый удар пришелся мне в спину, я его даже не видел. От удара ногой я упал на землю, а когда начал вставать, то увидел, что это Герман Джамалов. Мы с ним жили в одном селе. Он коммерсант, занимается продажей леса. Я даже спросить ничего не успел, как получил новый удар. На этот раз в лицо. На несколько секунд я потерял сознание. За это время Герман вел в свой автомобиль и уехал.

Сергей написал заявление в полицию и обратился за помощью к юристу. Уже позже от адвоката Сергей узнал, что полиции Джамалов рассказал другую версию конфликта.

Судя по фотографиям в соцсетях, Герман Джамалов занимается спортом

РАЗВРАЩАЛ ДЕТЕЙ?

По словам Германа Джамалова вместе с ним в «Ниве» ехали двое его несовершеннолетних детей, которые увидели голого Сергея. Местный предприниматель посчитал, что Чечулин таким способом «развращает его детей». И именно поэтому набросился на парня.

- Но это было ни перед детьми и ни перед девушками. Я специально отошел за машину, чтобы меня никто не видел, - настаивает Сергей. – В 2011 году у меня была травма, мне делали трепанацию черепа. Мне нельзя получать удары в голову, поэтому я ни с кем стараюсь не конфликтовать. Сейчас я лежу в больнице в Екатеринбурге. Из-за сломанной челюсти могу есть только через трубку. Как только проходит действие обезболивающих, у меня начинаются головные боли.

«КП» попыталась связаться с Германом Джамаловым, чтобы узнать его версию произошедшего. Но, услышав, что ему звонит журналист, бизнесмен бросил трубку. На последующие звонки он не отвечал. Зато мужчина активно высказывал свою позицию в соцсетях, где обсуждали этот случай.

- У вас снимать трусы норма. Кто хочет узнать, как все было – звоните, а то че вы тут устроили, говорите мне в лицо, а не за спиной, - писал Герман Джамалов.

Там же в соцсетях Джамалова поддержали соотечественники.

- Что вы за этого Сергея заступаетесь? Он вел себя, как животное: бессовестно раздевался перед массой людей, тем более перед детьми! – рассказывает свое видение конфликта Гарик Арутюнян. – В такой ситуации каждый нормальный мужчина так бы поступил.

В полиции сейчас проводят проверку.

- Данный факт был зарегистрирован в местном территориальном ОВД, - говорит пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. – Человек сейчас находится в больнице. После получения официального заключения о степени тяжести причиненных ему травм, будет принято обоснованное процессуальное решение.

СКАЗАНО

Ломать людям челюсти никто не имеет права.

Дмитрий Ионин, депутат Государственной думы:

- Мы работали с юристом Сергея Чечулина по ряду других резонансных дел в Алапаевском районе, - отмечает парламентарий. – К сожалению, к работе, вернее бездействию местных силовиков, там накопилось много претензий местных жителей. Будем добиваться, чтобы дело было поставлено на контроле вышестоящим руководством по линии МВД и прокуратуры. В ближайшие дни мной будут направлены депутатакие запросы по этой ситуации. Ломать людям челюсти право никто не имеет, даже если ты местный спортсмен и коммерсант. Впрочем, в ситуации надо разобраться объективно, в том числе и в поведении пострадавшей стороны.

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