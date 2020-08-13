На южанина, сломавшего уральцу челюсть за то, что он переодевал трусы на пляже, завели дело

Сергей и Герман - уроженцы одного села, потому были знакомы. Фото: соцсети

На Урале возбудили уголовное дело на бизнесмена, который жестко избил парня на пляже. Поводом к экзекуции стало то, что 27-летний Сергей Чечулин переодевал плавки на пляже.

В тот день парень приехал из Екатеринбурга в село Кировское Алапаевского района, чтобы погостить у родителей. Было жарко и Сергей с друзьями пошел на реку. Искупавшись, он решил переодеть мокрые плавки. Как утверждал Сергей, для этого он отошел за машину. В этот момент его атаковал бизнесмен Герман Джамалов, занимающийся продажей лесозаготовок.

В итоге отдых на речке кончился для Сергея Чечулина больничной койкой и сломанной челюстью.

Сам Герман Джамалов тогда утверждал, что якобы парень переодевался не за машиной, а делал это прилюдно – чуть ли не на глазах у всего пляжа. Еще бизнесмен уверял, что в его машине в этот момент ехали дети. Якобы это привело его в ярость.

- 6 августа 2020 года отделом дознания МО МВД России «Алапаевский» возбуждено уголовное дело в отношении Джамалова Германа Исамутдиновича 1987 года рождения по пункту «д» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений», - рассказал «КП» юрист Сергей Самков, представляющий интересы пострадавшего по данному уголовному делу.

Также Самков обратил внимание на то, что в день нападения Герман Джамалов приехал на реку на полностью тонированной «Ниве». Поэтому уверенно сказать, что в салоне машины были дети, нельзя.

Также юрист утверждает, что в тот день участковый не взял у Германа Джамалова объяснения по поводу произошедшего, не отправил на медосвидетельствование на наличие в крови алкоголя и наркотиков, а также не осмотрел автомобиль. «Глухая» тонировка с машины также не была снята.

Мы попытались попросить комментарии у Германа Джамалова, но на телефонные звонки он не ответил. Также мы позвонили его отцу Исамутдину Джамалову, работающему лесничим. Но, услышав о чем идет речь, мужчина положил трубку, не став комментировать уголовное дело против своего сына.