Никита Зезин заметил детей на квадроциклах, после чего был избит двумя отцами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН подсчитал ущерб от действий детей на квадроциклах, которые вечером 13 июля заехали на опытные поля в поселке Исток (является частью Екатеринбурга. - Прим.ред.).

Напомним, юных гонщиков тогда заметил директор центра Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин. Ученые доставили детей на УАЗе к парковке учреждения, куда позже приехали отцы двоих мальчиков – Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Началась потасовка, в ходе которой Никита Зезин и Александр Шанин получили несколько ударов в лицо. После этого участники конфликта написали встречные заявления в полицию.

22 июля Никита Зезин скончался из-за проблем с сердцем.

После избиения ученых следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Обоих фигурантов взяли под стражу на два месяца, адвокаты обвиняемых обжаловали решение суда. Следователям предстоит выяснить, могло ли их спровоцировать избиение.

По словам руководителя Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Михаила Севостьянова, ущерб от покатушек на квадроциклах составил около 130 тысяч рублей.

– Есть официальная справка о причинении ущерба на 130 тысяч рублей. Они [дети] ездили по посевам гороха. Во-первых, – затраты на вспашку этой земли. Во-вторых, ушли средства на ГСМ, зарплату трактористу, траты на семена, боронование. Вдобавок была упущенная выгода, так как мы потеряли урожай и не продали его. Там рядом опытные поля аспирантов. Если бы они [дети] там погоняли, то аспиранты бы год учебы потеряли. Подавать иск о возмещении убытков мы не будем, – рассказал «КП-Екатеринбург» Михаил Севостьянов.

По словам Михаила Севостьянова, детьми были повреждены посевы нового сорта гороха «Метеор». На его выведение у уральских ученых ушло 10 лет, три года назад его запатентовали. Всего у Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН 1,5 тысячи гектаров полей. Юридически земля принадлежит Министерству высшего образования и науки.

– Все, что мы продаем в поле – на то и живем. Дети не первый год там ездят. Они на квадроциклах лопали стручки. Весело же. Может быть, и ели они его. Сорт «Метеор» отличается устойчивостью к болезням, повышенной урожайностью. У такого гороха бобы расположены сверху и созревают все одновременно, – добавил кандидат сельскохозяйственных наук.

Отметим, что, в связи с чем связано решение не подавать иск к родителем детей, ученый не сказал.

Ранее супруга Реверука Светлана заявила, что дети оказались на поле из-за действий ученых.

– Ребята подъехали к полю, оно было черное, там ничего не было. Внезапно за ними стали гоняться двое мужчин, мой ребенок чуть не перевернулся. После этого наших детей украли! – всхлипывая, рассказывала она.

Основная версия, которой придерживаются обвиняемые: они избили члена-корреспондента РАН и его заместителя, «испугавшись за детей». Их сторона настаивает, что у школьников даже остались синяки, зафиксированные врачами.

– Лично моего сына подрезали, сигналили ему. Ребенок чуть не перевернулся и не улетел в кювет, но в результате застрял в овраге в грязи. Детей силой затолкали в машину, им угрожали, их назвали фашистами, сказали, что будут воспитывать палками, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Аркадий Вагнер еще до задержания.

Аркадий Вагнер и Александр Реверук (справа) не признали вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом коллеги и близкие ученых уверены – обидеть детей Никита Зезин не мог. Он лишь пытался защитить научные посевы от уничтожения, и действовал в рамках закона.

Аркадию Вагнеру и Александру Реверуку грозит до семи лет лишения свободы. Кстати, последний уже был судим в 2011 году. Тогда он, будучи инспектором ДПС, случайно выстрелил из табельного оружия в пах напарнику.

Жена Александра Реверука заступилась за мужа в суде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Говорит, что никого не бил: что известно о втором задержанном за нападение на ученого РАН Никиту Зезина (подробнее)

СК опубликовал видео допроса бизнесмена, напавшего на ученого РАН: после избиения тот скончался (подробнее)

Смерть ученого РАН после нападения в Екатеринбурге: полная хронология событий (подробнее)