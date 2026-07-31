Аркадия Вагнера отправили в СИЗО до 27 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела о нападении на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» было предъявлено двум жителям поселка Исток Александру Реверуку и его бизнес-партнеру Аркадию Вагнеру.

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Все началось вечером 13 июля. Никита Зезин и Александр Шанин отправляются на УАЗе обследовать опытные поля научного центра. Там они замечают пятерых детей на трех квадроциклах. Мужчины пересаживают юных гонщиков к себе и вывозят с территории к парковке учреждения на улице Главной. Параллельно с этим звонят родителям мальчиков и просят взрослых забрать детей.

За ними приезжают Александр Реверук и Аркадий Вагнер, но диалог сразу не задался. На записи с камеры видно, как Реверук несколько раз наносит ученым удары в лицо. Затем супруга Аркадия Вагнера вызывает на место группу быстрого реагирования Росгвардии, а позже все участники конфликта пишут встречные заявления друг на друга в отделе полиции.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

«Нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, от чего я почувствовал сильную боль и привкус крови во рту, - писал Никита Зенин в своем заявлении в полицию, которое оказалось в распоряжении «КП-Екатеринбург». – Я пытался прикрыть лицо руками, я не смог увернуться. Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова...».

Спустя девять дней, 22 июля, Никита Зезин умер в больнице. Предварительная причина смерти – инфаркт. Но теперь экспертам предстоит выяснить, была ли она связана с дракой на парковке. Не исключено, что следствию потребуется эксгумация тела ученого.

Никита Зезин умер 22 июля, ему было 67 лет. Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Вечером 28 июля был задержан Александр Реверук, а спустя сутки – и его друг Аркадий Вагнер. По ходатайству следователя СКР Октябрьский районный суд избрал для первого фигуранта самую суровую меру пресечения – заключение под стражу (содержание в СИЗО). Там он пробудет как минимум до 26 сентября.

Сам Александр Реверук свою вину не признает. Он заявил, что на протяжении трех недель буквально требовал у следователей опросить детей. Родители квадроциклистов уверены, что ученые первые спровоцировали конфликт, когда «похитили» школьников.

Мать юного квадроциклиста обвинила ученого РАН Никиту Зезина в похищении сына

– Я ездил к следователю и спрашивал, почему не опрашивают наших детишек. Они сейчас в таком возрасте, когда со временем какие-то вещи могут забываться. Но так ничего и не сделали, – объяснял Реверук.

Александр Реверук не признает вину в хулиганстве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До задержания нам удалось пообщаться с Аркадием Вагнером. Вот как он вспоминал события того дня.

– Он [Зезин] высказывал нам, что мы плохие родители, не следим. При этом претензий к тому, что дети заехали на их территорию, не было. Ребята были запуганы и в слезах, объясняли, что они заехали с краю на поле, собирали и ели горох, как вдруг в их сторону поехал белый УАЗик. Они сели на квадроциклы, попытались уехать, но машина стала гоняться за ними по полю до тех пор, пока они не застряли в грязи. После этого мужчины подошли к ним, забрали ключи от квадроциклов и затолкали силой в УАЗик: мальчиков схватили «за шкварник», племянницу за руки. Называли террористами, на одного мальчика замахивались палкой. Сын просил позвонить мне, наизусть знал мой номер. Но их увезли к институту, выставили впятером в ряд на траву и не давали никуда уйти, – сообщил за несколько часов до задержания обвиняемый.

ДЕЙСТВОВАЛ ГРУБО И ДЕРЗКО

В суде страсти начали кипеть еще до начала заседания. Родные и близкие Аркадия Вагнера пришли поддержать мужчину. Они эмоционально отвечали журналистам.

— Никто никого не бил! Он [Зезин] детей украл! Вы бы как поступили на его месте?! — сказал сосед обвиняемого.

Заседание проходило в том же зале, где и процесс над Александром Реверуком. В суде придумали, как оградить клетку от прессы. Для этого из скамеек сделали своеобразные баррикады. Поэтому наблюдать за происходящим пришлось из своего рода «ложи».

На суде предприниматель вел себя расслабленно и даже улыбался Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аркадий Вагнер, в отличие от подельника, выглядел достаточно расслабленным. И выражал готовность дать интервью всем журналистам.

Защитником фигуранта выступил адвокат Алексей Стадников, который ранее представлял интересы осуждённого за получение взятки бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

— Действия моего подзащитного — это статья 6.1.1 КоАП «Побои». А сейчас происходит хайп, — резюмировал адвокат. — Я прошу рассмотреть возможность избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Или любую иную, не связанную с лишением свободы.

В свою очередь старший следователь СК Денис Халилов отметил, что на свободе Аркадий Вагнер может оказать давление на свидетелей.

Аркадий Вагнер, как и второй обвиняемый, является бизнесменом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Вагнер действовал дерзко, грубо. Применяя физическую силу по малозначительному поводу, — отметил следователь.

В качестве свидетелей в суд пришла жена Аркадия — Алёна Вагнер, которая выразила готовность помогать мужу в случае избрания домашнего ареста. Пара воспитывает двоих сыновей.

— Добрый и любящий муж, для которого семья на первом месте. Он спокойный. Никогда не был замечен в конфликтах, — пояснила женщина.

В суд поддержать мужа пришла его жена Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сам Аркадий заявил: он сожалеет «что пихнул ученого в плечо».

— Все дети, как один, сказали мне «Этот дядя [Зезин] замахивался на нас палкой. Я лишь один раз этого человека толкнул в плечо. Есть же видео. Меня задержали на основании клеветы в СМИ, — сказал Аркадий Вагнер. — Я сожалею, что сделал это. Я был в состоянии аффекта. Один из мальчиков плакал. Сказал, что Зезин им угрожал словами «Сейчас будем вас воспитывать, фашисты».

Октябрьский суд избрал для Аркадия Вагнера меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Уралец пробудет в СИЗО-1 до 27 сентября включительно

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