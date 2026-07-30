«Они просто ели горох»: родители детей, из-за которых избили ученого РАН, написали встречное заявление в полицию

Александр Реверук и Никита Зезин. Фото: Ольга Юшкова/Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Выдающийся ученый, член-корреспондент РАН Никита Зезин более 40 лет посвятил науке: благодаря его инициативе на Урале возобновили исследования по возделыванию кукурузы, а в Госреестр включили 50 новых сортов различных сельскохозяйственных культур. 22 июля 67-летний Никита Николаевич умер от инфаркта. А после стало известно, что за девять дней до этого его избили, с кулаками набросились родители детей, которым Зезин якобы пытался помочь. Об этом эмоционально рассказал знакомый ученого, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

История стала резонансной, мгновенно разлетелась по соцсетям, на контроль ее поручил взять руководитель федерального СК Александр Бастрыкин.

«КП-Екатеринбург» поговорила со второй стороной произошедшего конфликта.

Александр Реверук, Фото: Соцсети

БИЛИ В ГОЛОВУ

Напомним, Никита Зезин, будучи директором Уральского аграрного научно-исследовательского центра вместе со своим заместителем Александром Шаниным 13 июля совершали объезд опытных полей в поселке Исток (входит в Екатеринбург, –Ред.). Более 1000 гектаров земли под посевы яровых, бобовых и зерновых культур находятся в ведении центра.

Возле поля гороха они увидели пятерых ребят 8-11 лет на трех квадроциклах. Один застрял. Взрослые решили помочь, вывезли детей с поля, и передать родителям. Так, по крайней мере «Комсомолке» рассказывал об этой истории депутат Вячеслав Вегнер.

А дальше, по его же словам, произошло нечто невообразимое.

– В 18:00 к институту подъехали четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами.

Парковка рядом с исследовательским центром, где произошла драка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Момент нападения попал на камеру на здании исследовательского центра. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах бьет по лицу сначала одного «противника», потом второго.

- Я почувствовал множество ударов, точно больше трех в область правой скулы лица, по голове, испытал сильную физическую боль, у меня закружилась голова, - писал на следующий день в заявлении в полицию Никита Зезин.

Результатов проверки ученый не дождался. 22 июля он скончался из-за проблем с сердцем. Не смог пережить случившееся? Возможно. Вячеслав Вегнер предал дело огласке, сделав депутатский запрос в следственный комитет.

А дальше, выяснилось, что родители детей написали встречное заявление об угрозах и применении силы...

Один из квадроциклов, на котором катались дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НАЗЫВАЛ ДЕТЕЙ ТЕРРОРИСТАМИ

Журналисты «КП» разыскали того самого «Аркашу», Аркадия Вагнера.

По его словам, в тот вечер его 10-летний сын, 7-летняя племянница и их друзья, мальчики 8, 9 и 11 лет попросились покататься на квадроциклах. Родители отпустили, мол, дети катаются не в первый раз, по дорогам в лесу, рядом с домом, у всех часы с геолокацией, есть телефоны.

- Через 30-40 минут после того, как они уехали, мне позвонил Никита Николаевич Зезин, сказал: «Мы вашего сына везем в полицию». Но не объяснил из-за чего, - рассказал Аркадий Вагнер.

Забирать детей он поехал вместе с товарищем по бизнесу (их фирма занимается сбором и отчисткой сточных вод – Прим. Ред.) и отцом второго мальчика, Александром Реверуком. Говорит, на одной машине, а не на четырех. А когда приехали, Никита Зезин встретил их «профилактической беседой».

- Он высказывал нам, что мы плохие родители, не следим. При этом претензий к тому, что дети заехали на их территорию, не было. Ребята были запуганы и в слезах, объясняли, что они заехали с краю на поле, собирали и ели горох, как вдруг в их сторону поехал белый УАЗик. Они сели на квадроциклы, попытались уехать, но машина стала гоняться за ними по полю до тех пор, пока они не застряли в грязи. После этого мужчины подошли к ним, забрали ключи от квадроциклов и затолкали силой в УАЗик: мальчиков схватили «за шкварник», племянницу за руки. Называли террористами, на одного мальчика замахивались палкой. Сын просил позвонить мне, наизусть знал мой номер. Но их увезли к институту, выставили впятером в ряд на траву и не давали никуда уйти.

Ученый Никита Зенин Фото: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Родители уверяют, что просто испугались за детей. Ведь страшное дело, когда взрослые незнакомцы силой сажают твоего ребенка и везут непонятно куда.

Кулаки это, конечно, не оправдывает. А то, что били, Аркадий и Александр не отрицают. Только говорят, крови не было. Якобы еще во время конфликта вызвали на место сотрудников Росгвардии, чтобы они зафиксировали, что от «побоев никто не валяется». И уже после этого разъехались.

ВЫСТРЕЛИЛ КОЛЛЕГЕ В ПАХ

Тем временем следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Александра Реверука и Аркадия Вагнера задержали 28 июля. Последнего сначала опросили и отпустили. Но не его друга.

«КП-Екатеринбург» навела справки и выяснила, что в прошлом Реверук был сотрудником ДПС, но в 2011 году его уволили. Этому предшествовало уголовное дело. По версии следствия, Александр случайно выстрелил своему напарнику в пах из табельного пистолета. Причем перед этим передернул затвор. На обвиняемого завели уголовное дело за не надлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

- Александр человек шебутной, несерьезный, - говорит его бывший коллега Михаил. – У нас оставалось 15 минут до конца дежурства. Мы сидели в машине. Он, видимо, заскучал, достал пистолет Макарова и начал крутить его в руках, играться. Раздался выстрел. Начали смотреть, куда попал, оказалось в меня. Я даже этого не понял из-за болевого шока, пока не увидел у себя кровь. В больницу меня доставили уже без сознания и с остановленным сердцем. Я пролежал в коме два дня, долго восстанавливался. Он отсидел полгода в колонии и должен был выплатить мне 250 000 рублей. Но я не увидел ни копейки.

29 июля во второй раз задержали Вагнера. И на этот раз отпускать не стали. Ему, как и Александру должны избрать меру пресечения. По нынешним обвинениям (статья «хулиганство») грозит до семи лет колонии.

30 июля Реверуку избрали меру пресечения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КОМПЕТЕНТНО

Родители напали на человека, который напал на их детей

Сергей КОЛОСОВСКИЙ, адвокат:

- С юридической точки зрения сложившаяся ситуация абсурдна. Состава по части 2 статьи 213 «Хулиганство» тут нет. Главным признаком хулиганства является совершение противоправных деяний при отсутствии мотива. А у родителей детей он был – испугались за детей. Сейчас нужно оставить за скобками вопросы воспитания и катания на квадроциклах. Родители напали не на случайного прохожего, а на человека, который напал на их детей. На мой взгляд, в действиях мужчины, наносящего удары на видео, усматривается признаки статьи административного кодекса «побои». По ней можно было бы добиться для всех участников ареста на 15 суток. И за это время во всем разобраться.

ВЕРСИЯ

Дети – лишь прикрытие?

А есть и еще одна версия. Может, дело вовсе не в детях, а в… бизнесе. Якобы участники конфликта давно знали друг друга. Компания Вагнера и Реверука занималась сбором и очисткой сточных вод. Как рассказал «КП-Екатеринбург» общественник Дмитрий Чукреев, ассенизаторские машины откачивали фекалии из частного сектора, а затем сливали их куда придется. Без договоров и разрешений. В том числе слив шел и на опытные поля исследовательского центра.

- В 2024 году на них составили административный протокол за нарушение правил обращения с отходами. Они какое место найдут, туда и сольют все. Поэтому совсем не удивлюсь, если сотрудник РАН как раз мешал подобной деятельности ассенизаторов. Дети были лишь предлогом, - говорит Чукреев.