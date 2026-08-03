Аркадий Вагнер и Александр Реверук (справа) не признают вину в хулиганстве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд отправил в СИЗО на два месяца мужчин, которые избили директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН 67-летнего Никиту Зезину.

Речь идет о двух отцах, чьи дети с друзьями 13 июля катались возле опытных полей исследовательского центра на квадроциклах. По версии родителей, четверо мальчишек и одна девочка в возрасте от 8 до 11 лет были замечены учеными, когда ели на поле горох. Ученые их спугнули, догнали, забрали ключи от техники, и силой затолкали в УАЗик. А дальше с криками, что «повезут в отдел полиции» якобы увезли из поселка Исток (относится территориально к Екатеринбургу – Прим.ред.)

Когда один из мальчиков попросил позвонить отцу (Аркадию Вагнеру) ученые договорились, что передадут детей на парковке возле центра. То, что там произошло, попало на камеру видеонаблюдения: пока дети пересаживались из одной машины в другую, один из отцов (Александр Реверук) несколько раз ударил в челюсть Никиту Зезина.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

После драки и родители, и ученые написали заявление в полицию. Но Никита Зезин результатов не дождался – 22 июля умер из-за проблем с сердцем. Теперь следствие должно выяснить есть ли какая-то связь между дракой, случившейся за девять дней до этого и смертью ученого.

Никита Зезин скончался 22 июля от инфаркта. Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

ПОДНЯЛИ РУКУ НА СТАРШИХ

Основная причина, по которой двое крепки мужчин Александр Реверук (38 лет) и Аркадий Вагнер (39 лет) набросились на Зезина и его заместителя Александра Шанина - испугались за детей.

– Лично моего сына подрезали, сигналили ему. Ребенок чуть не перевернулся и не улетел в кювет, но в результате застрял в овраге в грязи. Детей силой затолкали в машину, им угрожали, их назвали фашистами, сказали, что будут воспитывать палками, – рассказывал «КП-Екатеринбург» Аркадий Вагнер еще до задержания.

Александр также говорил о том, что был на эмоциях. Хоть это и не оправдывает удары в челюсть.

При этом коллеги и близкие ученых уверены – обидеть детей Никита Зезин не мог. Он лишь пытался защитить научные посевы от уничтожения, и действовал в рамках закона.

Зезин обвинил родителей в том, что ему нанесли побои. Родители – в том, что ученый угрожал и пытался похитить детей.

Но о драке стало известно уже только после похорон члена-корреспондента РАН. О ней в красках рассказал депутат Законодательного собрания и знакомый Зезина Вячеслав Вегнер. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Александр Реверук уверен, что от рук ученых пострадали дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 28 июля был задержан Александр Реверук, спустя сутки – его сосед и друг Аркадий Вагнер. Им грозит до семи лет реального лишения свободы.

«СЕЙЧАС БУДЕМ ВАС ВОСПИТЫВАТЬ, ФАШИСТЫ»

На суде по избранию меры пресечения оба обвиняемых вели себя спокойно. Чего не сказать, о родных. Супруга Александра Светлана во время рыдала навзрыд и призналась, что боится за своего ребенка из-за травли, которая началась в соцсетях.

– Ребята подъехали к полю, оно было черное, там ничего не было. Внезапно за ними стали гоняться двое мужчин, мой ребенок чуть не перевернулся. После этого наших детей украли! – всхлипывая, рассказывала она. – Сейчас их называют животными, угрожают.

Впервые было сказано и о том, что после стычки с учеными у детей тоже были побои.

– Дети плакали, сказали, что «Дядя замахивался на нас палкой, что их за шиворот затолкали в УАЗ». Говорил: «Сейчас будем вас воспитывать, фашисты». Побои с синяками были сняты и зафиксированы, – рассказал, сидя за решеткой Аркадий Вагнер. – Я лишь один раз этого человека толкнул в плечо. Я сожалею, что сделал это. Я был в состоянии аффекта.

Если следствие установит связь между избиением и смертью Никиты Зезина, то мужчинам могут изменить обвинение на более суровое. А именно на статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Санкции там, сравнимы с убийством – от 8 до 15 лет строгого режима.

Адвокаты обвиняемых Олег Костиков и Алексей Стадников обжаловали решение Октябрьского районного суда об аресте фигурантов.

КСТАТИ

Это не первые проблемы с законом для Александра Реверука. Более 15 лет назад он был с позором уволен из МВД. Екатеринбуржец служил в Госавтоинспекции, но в 2011 году случайно выстрелил из табельного пистолета в пах напарнику. Товарищ чудом не погиб, а Реверук избежал реального срока за причинение тяжкого вреда по неосторожности.

«Комсомольская Правда» продолжит следить за развитием ситуации.

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