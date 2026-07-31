Перед операцией 3-летний Кирилл Выборнов сказал папе: «Я боюсь». Отец обнял и успокоил мальчика. Но он и предположить не мог, что в последний раз разговаривает с сыном...
«НУЖНА ОПЕРАЦИЯ»
Видео: соцсетии юриста Юлии Липинской
21 мая 2025 года Кириллу должны были провести операцию на половых органах. Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика, после рождения его сыну поставили диагноз «крипторхизм» (врожденная аномалия развития, при которой яички не опускаются в мошонку, - Прим. ред.).
- Врачи предупредили, что в будущем у их сына может быть бесплодие. В 2023 и 2024 году ему провели две операции, но они не помогли.
В апреле 2025 года мальчика отвели к урологу, а затем к хирургу в Окружную клиническую больницу (ОКБ) Ханты-Мансийска.
- Хирург сказал: «Надо срочно сделать операцию!». Он уверял, что все можно исправить и спасти сына от бесплодия. Назначил курс уколов, чтобы подготовить организм сына к операции, - говорит отец.
За день до операции Александр лег с сыном в больницу. Утром 21 мая Кирилл смотрел мультики и пел песни. Но когда пришло время готовиться к операции, вдруг сказал: «Пап, я боюсь».
- Я его успокоил, рассмешил. Спросил у врачей, какая будет анестезия. Мне сказали: «Укол. Но если хотите, сделаем маску». Я ответил: «Как лучше, так и делаете». Мы с сыном обнялись, и около 8:20 его увезли в операционную. Следом анестезиолог объяснил, что после операции сына отвезут в реанимационное отделение, где он будет приходить в себя.
«ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ»
Около 9:30 в больницу приехала мама мальчика Серафима. Родители ждали в коридоре. Около 10:45 к ним подошла медсестра и увела Александра в кабинет, где собралось несколько врачей.
- Заведующий хирургическим отделением произнес слова, которые я запомню на всю жизнь: «Александр, во время операции произошло ужасное. У вашего сына остановилось сердце. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не смогли».
Александр с трудом вышел из кабинета, чтобы позвать жену. Перед глазами все плыло. Он стал кричать имя супруги: «Сима! Сима!», а когда она прибежала, произнес только: «Кирилл умер». Серафима не могла в это поверить. Кричала: «Покажите мне сына!».
- Я не смог с ней пойти. Мне стало плохо, меня откачивали капельницами. Заведующий говорил: «Мы не знаем, что случилось. Честно. Будем разбираться». Супруга спрашивала: «У него передозировка наркоза?». Он ответил: «Мы ввели столько, сколько надо».
«НЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКПЕРТИЗЫ»
22 мая Александр обратился в Следственный комитет. В тот же день в ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Спустя почти полтора месяца результаты были готовы.
«Смерть наступила в результате неблагоприятного влияния анестезии на фоне диффузного мелкоочагового продуктивного миокардита (воспалительное поражение сердечной мышцы, - Прим. ред.). Имеет место причинение тяжкого вреда здоровью», - говорится в выводах экспертов.
В октябре 2025 года назначили еще одну экспертизу. Она должна определить, были ли допущены врачами ошибки, из-за которых введение анестезии привело к смерти ребенка.
Вторую экспертизу проводит комиссия в Иркутске. По словам Александра, сроки ее проведения постоянно отодвигались. Тогда родители Кирилла обратились к медицинскому известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской, а вместе с ней – к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
27 июля 2026 года родителям сообщили, что результаты готовы, но семье их не отдают.
- Следователь связался с потерпевшим и сказал, что экспертиза по уголовному делу готова. При этом следователь не желает предъявлять ее на ознакомление ни потерпевшему, ни его представителю, то есть мне. По данной статье привлечь виновных к ответственности можно в течение двух лет. Так что каждый день может быть решающим. Мы повторно обращаемся к Председателю СК России с просьбой вмешаться, чтобы потерпевшему дали реализовать его право и ознакомиться с экспертизой, - прокомментировала ситуацию юрист Юлия Липинская.
«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. На момент публикации получить ответ не удалось.
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