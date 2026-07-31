Кирилл рос добрым и очарователным ребенком. Фото: предоставил папа мальчика Александр Выборнов

Перед операцией 3-летний Кирилл Выборнов сказал папе: «Я боюсь». Отец обнял и успокоил мальчика. Но он и предположить не мог, что в последний раз разговаривает с сыном...

«НУЖНА ОПЕРАЦИЯ»

Трехлетний мальчик умер после укола анестезии Видео: соцсетии юриста Юлии Липинской

21 мая 2025 года Кириллу должны были провести операцию на половых органах. Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика, после рождения его сыну поставили диагноз «крипторхизм» (врожденная аномалия развития, при которой яички не опускаются в мошонку, - Прим. ред.).

- Врачи предупредили, что в будущем у их сына может быть бесплодие. В 2023 и 2024 году ему провели две операции, но они не помогли.

В апреле 2025 года мальчика отвели к урологу, а затем к хирургу в Окружную клиническую больницу (ОКБ) Ханты-Мансийска.

- Хирург сказал: «Надо срочно сделать операцию!». Он уверял, что все можно исправить и спасти сына от бесплодия. Назначил курс уколов, чтобы подготовить организм сына к операции, - говорит отец.

До трагедии у супругов было трое детей. Фото: предоставил Александр Выборнов

За день до операции Александр лег с сыном в больницу. Утром 21 мая Кирилл смотрел мультики и пел песни. Но когда пришло время готовиться к операции, вдруг сказал: «Пап, я боюсь».

- Я его успокоил, рассмешил. Спросил у врачей, какая будет анестезия. Мне сказали: «Укол. Но если хотите, сделаем маску». Я ответил: «Как лучше, так и делаете». Мы с сыном обнялись, и около 8:20 его увезли в операционную. Следом анестезиолог объяснил, что после операции сына отвезут в реанимационное отделение, где он будет приходить в себя.

«ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ»

Около 9:30 в больницу приехала мама мальчика Серафима. Родители ждали в коридоре. Около 10:45 к ним подошла медсестра и увела Александра в кабинет, где собралось несколько врачей.

- Заведующий хирургическим отделением произнес слова, которые я запомню на всю жизнь: «Александр, во время операции произошло ужасное. У вашего сына остановилось сердце. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не смогли».

За день до операции Кирил улыбался и был в хорошем настроении. Фото: предоставил Александр Выборнов

Александр с трудом вышел из кабинета, чтобы позвать жену. Перед глазами все плыло. Он стал кричать имя супруги: «Сима! Сима!», а когда она прибежала, произнес только: «Кирилл умер». Серафима не могла в это поверить. Кричала: «Покажите мне сына!».

- Я не смог с ней пойти. Мне стало плохо, меня откачивали капельницами. Заведующий говорил: «Мы не знаем, что случилось. Честно. Будем разбираться». Супруга спрашивала: «У него передозировка наркоза?». Он ответил: «Мы ввели столько, сколько надо».

«НЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКПЕРТИЗЫ»

22 мая Александр обратился в Следственный комитет. В тот же день в ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Спустя почти полтора месяца результаты были готовы.

«Смерть наступила в результате неблагоприятного влияния анестезии на фоне диффузного мелкоочагового продуктивного миокардита (воспалительное поражение сердечной мышцы, - Прим. ред.). Имеет место причинение тяжкого вреда здоровью», - говорится в выводах экспертов.

В октябре 2025 года назначили еще одну экспертизу. Она должна определить, были ли допущены врачами ошибки, из-за которых введение анестезии привело к смерти ребенка.

Родители Кирилла хотят знать, из-за чего умер их малыш. Фото: предоставил Александр Выборнов

Вторую экспертизу проводит комиссия в Иркутске. По словам Александра, сроки ее проведения постоянно отодвигались. Тогда родители Кирилла обратились к медицинскому известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской, а вместе с ней – к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

27 июля 2026 года родителям сообщили, что результаты готовы, но семье их не отдают.

- Следователь связался с потерпевшим и сказал, что экспертиза по уголовному делу готова. При этом следователь не желает предъявлять ее на ознакомление ни потерпевшему, ни его представителю, то есть мне. По данной статье привлечь виновных к ответственности можно в течение двух лет. Так что каждый день может быть решающим. Мы повторно обращаемся к Председателю СК России с просьбой вмешаться, чтобы потерпевшему дали реализовать его право и ознакомиться с экспертизой, - прокомментировала ситуацию юрист Юлия Липинская.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. На момент публикации получить ответ не удалось.

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