У Ярослава сильно заболела голова, а на следующий день он умер. Фото: предоставили родители мальчика

Родители 5-летнего Ярослава Королева, внезапно умершего в больнице Сургута, повторно обратились к Бастрыкину. Трагическая история случилась в феврале 2026 года. Мальчик пожаловался маме с папой на головную боль. Его отвели к врачу. Но в больнице, по словам родителей, никак не отреагировали на жалобы и отправили ребенка домой. Спустя несколько часов Ярославу совсем стало плохо: он посинел и потерял сознание. Спасти ребенка уже не удалось...

«ПОСИНЕЛ И ОБМЯК У МАМЫ НА РУКАХ»

12 февраля 2026 года у пятилетнего Ярослава из Когалыма проявились симптомы простуды: потекли сопли, начался небольшой кашель. Родители вызвали врача на дом. Ребенку выписали противовоспалительный препарат и препарат для снятия спазма бронхов.

Мальчик уже шел на поправку, но утром 20 февраля вдруг пожаловался маме с папой на сильную головную боль, тошноту и головокружение. Отец повел сына к педиатру.

- Врач измерила сыну давление, сказала, что оно в норме, выдала направление на рентген легких и сдачу анализа крови из пальца. На мои вопросы, как лечить головную боль, она не ответила, - рассказывал «КП-Екатеринбург» папа мальчика Артем Королев.

Ярослав - единственный и долгожданный сын Артема и Ирины. Фото: предоставили родители мальчика

Спустя несколько часов медсестра написала маме Ярослава: «Рентген без патологии, кровь в пределах нормы. Все хорошо», а также сказала продолжать лечение, как прописала ранее врач.

- Я обрадовалась хорошим новостям. Вечером Ярослав поел, был активный, мы читали книжки. Я выдохнула, - рассказывала мама мальчика Ирина Королева.

Однако ночью Ярослав резко разбудил ее и сказал: «Мамочка, у меня болит голова. Возьми меня на ручки, отнеси в ванную». Ирина так и сделала, но сын обмяк у нее на руках. Отец мальчика вызвал скорую. Врачи приехали быстро, но около часа ушло на то, чтобы реанимировать ребенка.

- Мы стали собирать вещи в больницу, повернулись, а сын уже был фиолетового цвета. Врачи скорой помощи поставили ему какой-то укол, сказали, чтобы я делал массаж сердца, а сами начали собирать устройство для интубации (процедура, при которой в трахею вводят специальную трубку, чтобы обеспечить свободное дыхание. - Прим. ред.), но сделать ее так и не смогли, так как у них не было подходящей трубки, - говорил папа мальчика.

Дыхание, по словам Артема, поддерживали мешком Амбу (ручное устройство для временной искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.).

«БОЯЛИСЬ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ»

Около 4:09 Ярослава доставили в Когалымскую городскую больницу.

- На наши с женой слова о том, что у сына сильно болела голова, не реагировали ни врачи скорой помощи, ни врачи в больнице. Медики предполагали, что сын чем-то отравился и сделали ему промывание, - рассказывал Артем Королев.

Ярослав рос здоровым и активным ребенком. Фото: предоставили родители мальчика

Около 5 утра мальчику сделали КТ и сообщили родителям, что у него случилась гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге. - Прим. ред.). Ребенка увезли в реанимацию, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

- Спустя полчаса нейрохирург сказал, что нужно ставить дренаж (для оттока жидкости). На мой вопрос, почему сына не везут на операцию, нейрохирург ответил: «Это ребенок. Я боюсь». Он также сказал, что ребенка нужно везти в больницу в Сургут (в 184 километрах от Когалыма), - рассказывал папа мальчика.

Около 8:40 ребенка на карете скорой помощи доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. В 11:00 Ярославу сделали наружное вентрикулярное дренирование (НВД). Это временная мера перед тем, как ставить дренаж. Провести основную операцию врачи не успели.

- Около 11:30 к нам вышел хирург и сказал: «У вашего сына случилось внутрижелудочное кровоизлияние (кровь попала в желудочки головного мозга, где циркулирует спинномозговая жидкость. - Прим. ред.). Его привезли слишком поздно. Сейчас уже ничего нельзя сделать», - передавал слова врача Артем.

- Нам дали возможность попрощаться с сыном. Мы не верили в происходящее. Около 19:00-19:30 реаниматолог сообщил нам, что спустя пять реанимаций сердце сына не выдержало, - с дрожью в голосе вспоминала Ирина.

Супруги заботились о сыне и окружали его любовью. Фото: предоставили родители мальчика

ПРИЧИНА СМЕРТИ ШОКИРОВАЛА РОДИТЕЛЕЙ

В свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти стали отек головного мозга, внутримозговое и внутрижелудочное кровоизлияние. 24 марта были готовы результаты вскрытия. Согласно выводам экспертов, у мальчика с рождения был неправильно сформировавшийся клубок сосудов, который лопнул. Эти выводы повергли родителей в шок.

- Ярослав был нашим долгожданным ребенком. Мы очень заботились о его здоровье и первые три года жизни водили его по разным специалистам. Никто никакого врожденного заболевания не обнаружил, - говорят супруги.

Артем и Ирина Королевы обратились в Следственный комитет в Когалыме. 20 апреля в СК назначили доследственную проверку, а 7 мая – судебно-медицинскую экспертизу. 3 июля в СК в Сургуте (по месту смерти) было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Супруги также обратились за помощью к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. Как рассказала «КП-Екатеринбург» юрист, родители мальчика не согласны с тем, что экспертизу назначили в бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО-Югры.

- Мы просим отозвать эту экспертизу, так как хотим, чтобы ее провели в Судебно - экспертом центре СК России. Однако этого никак не происходит, а сроки привлечения виновных к ответственности истекают. Мы обращаемся к Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию, - прокомментировала ситуацию «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

Утром 20 февраля Ярослав пожаловался маме с папой на головную боль. Фото: предоставили родители мальчика

Ранее редакция обращалась за комментарием в БУ «Когалымская городская больница» и БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». В больнице Сургута отказались комментировать обстоятельства трагедии, ссылаясь на медицинскую тайну. От больницы Когалыма ответ еще ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Врач говорила "Рожай сама!"»: акушера-гинеколога будут судить после смерти малыша. В Нефтеюганске будут судить акушера-гинеколога после смерти ребенка (подробнее)

Готовилась стать мамой, но узнала страшную правду: женщина отсудила 4 млн у больницы, в которой ее сделали бесплодной. Екатеринбурженка отсудила 4 млн у больницы, в которой ей удалили здоровый орган (подробнее)